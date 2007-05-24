Теплая весна разбудила клещей

Клещи активизировались в нынешнем году на месяц раньше, чем в предыдущие годы. Причина - необычно теплая весна. В Минске и пригородных зонах отдыха выявлено девять очагов обитания клещей. Это лесные массивы Слепянки, Степянки, улиц Стариновская, Никифорова, Бехтерева, Стебенёва, Пономаренко, а также за городом - в лесных массивах у водохранилищ Заславское, Криница и Дрозды. В лечебно-профилактические учреждения столицы обратились в текущем году около 300 пострадавших от укусов клещей. Однако они пострадали от кровососов не на территории столицы, а во время пребывания на даче или на отдыхе в лесу. Чтобы избежать укусов насекомых, нужно соблюдать меры предосторожности и в случае необходимости обращаться к медикам.