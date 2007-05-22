Принципом "одного окна" пользуются и взрослые, и дети

Необычную форму работы со школьниками и их родителями избрали в 11-ой средней школе города Витебска. Общественно-правовая приёмная работает по принципу "одного окна". В её состав входят социальный педагог, психолог, представители духовенства, служб ЖКХ, советник юстиции, инспектор по делам несовершеннолетних, депутаты городского совета и специалисты из психоневрологического диспансера. В общественно-правовую приёмную за помощью могут обратиться не только ученики и представители родительского комитета, но и жители микрорайона. Здесь не решают саму проблему, а подсказывают и разъясняют пути её разрешения. Такая система работает в школе уже второй год.