Их цель - продлить человеку жизнь

Белорусская столица встречает ученых-медиков из США, Великобритании и Нидерландов.

Представители Всемирной организации здравоохранения и белорусские медики обсуждают проблемы оказания населению первой медицинской помощи. Это фундамент всей государственной системы здравоохранения. В течение нескольких дней ученые будут делиться опытом, искать новые пути в оказании медицинской помощи.

Тем временем в Минске открылся VI съезд гематологов и трансфузиологов. Форум проходит один раз в пять лет, и в этом году посвящен 75-летию гематологической и трансфузиологической службы Беларуси.

В работе принимают участие ученые из всех регионов Беларуси, а также их коллеги из России и Украины и Всемирной организации здравоохранения. В рамках форума открылась выставка медицинской техники, лекарственных препаратов, учебной и научной литературы.

Отметим, сегодня в Беларуси достигнут европейский уровень заготовки крови. Используются высокоэффективные медтехнологии. Постоянно совершенствуются подходы к оказанию медпомощи больным гемофилией.

"Служба трансфузиологии полностью покрывает потребности республики в препаратах крови, плазмы, иммуноглобулина для лечения гемофилии и других заболеваний", - отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Василий Жарко.