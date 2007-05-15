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Клещи продолжают наступление

15 мая 2007 10:49
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Энтомологи обеспокоены активизацией клещей. Только с начала года в столице было зарегистрировано 35 случаев заболевания болезнью Лайма, которая переносится этими насекомыми. Это вдвое больше прошлогодних показателей. Эпидемиологи уже начали обследовать лесопарковые зоны Минска и его окрестности, чтобы определить уровень распространения клещей. В настоящее время готовится проект приказа о совершенствовании работы по профилактике заболеваний болезнью Лайма в Минске. Наибольшая численность клещей в Беларуси наблюдается в мае, в первой половине июня. В жаркие месяцы они исчезают, и новый пик активности приходится на сентябрь. Местами наиболее массового обитания клещей являются смешанные леса.
# Здоровье # Укусы клещей

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