Свиной грипп и обычный грипп: симптомы, лечение, профилактика

Кашель и насморк, першение в горле и головная боль, высокая температура…

СИМПТОМЫ СВИННОГО ГРИППА

Грипп – это опасная инфекция, которая может протекать очень тяжело и сопровождаться осложнениями, вплоть до угрозы для жизни.

Ирина Глинская, заведующая отделением иммунопрофилактики Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Проблема гриппа, острых респираторных инфекций очень актуальна. Вирус гриппа вызывает периодически подъемы заболеваемости – от 5 до 30% всего земного шара. В Минске ежегодно переболевает гриппом до 20-30% детей и 5 % взрослых. А ОРВИ – до 40% населения ежегодно. А с экономической точки зрения – ущерб в год для города - более одного миллиона условных единиц на 100 тысяч жителей.

В масштабах страны цифры еще более внушительные. Каждый год в республике ОРВИ заболевает 3 миллиона человек, 10% из этих случаев – грипп. Попав в человеческий организм, вирус гриппа концентрируется в верхних дыхательных путях и кочует от больного человека к здоровому. Происходит это круглый год, но с наступлением холодов агрессивность гриппа резко повышается.

Изучение биологических свойств вируса – одна из задач Национального центра по гриппу. Круглый год здесь анализируются пробы, взятые от больных по всей республике. Открываются новые штаммы, которые впоследствии могут стать причиной эпидемии гриппа.

Ирина Глинская:

В этом году наряду с сезонным гриппом будет циркулировать новый высокопатогенный вирус группы А Н1N1, в народе его больше знают как «свиной», хотя это не совсем правильное название, потому что это уже человеческий вирус, он передается от человека к человеку, он просто содержит в себе частички, которые когда-то входили в состав свиного вируса гриппа. Мы прогнозируем преимущественно циркуляцию именно сезонных вариантов вируса гриппа. Именно поэтому мы говорим, что очень важно защититься от этих сезонных вариантов. В семействе вирусов гриппа происходит обмен генетической информацией. Иногда эти изменения происходят в небольшом масштабе, в результате появляется новый сезонный вариант вируса гриппа, что мы видели в прошлом году. Те сезонные варианты, которые циркулировали в прошлом, будут немного отличаться от тех, которые будут циркулировать в этом году. Это такие небольшие генетические изменения. Периодически, крайне редко, происходят масштабные генетические изменения, когда появляются совершенно новые варианты вируса гриппа – это то, что произошло в этом году.

Валентина Мельникова, врач-педиатр инфекционного отделения Городской детской инфекционной клинической больницы:

Течение «свиного» гриппа такое же, как и у обычного. Проявления: насморк, кашель, заложенность носа, першение в горле, повышение температуры. Следует обязательно обратиться к врачу и сдать основные анализы. Могут быть осложнения, такие, как пневмония и различные виды инфекций. Настороженность должна возникать у родителей, если у ребенка симптомы вирусной инфекции появились в течение семи дней по возвращению из стран, в которых есть случаи заражения «свиным» гриппом.

ЛЕЧЕНИЕ СВИННОГО ГРИППА

Грипп отличается резким началом. Головная боль, ломота в теле, тошнота. Но главный признак – высокая температура.

Анна Ключарева, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор:

Температурная реакция нужна для формирования иммунитета, но высокая температура у конкретных пациентов может быть основным самостоятельным повреждающим фактором. Взрослый человек должен оценить: не болит ли у него сердце, нет ли у него затруднения в дыхании. Подход к снижению температуры у детей индивидуальный. Есть разные цифры, при которых надо снижать температуру. Последняя цифра - это 39 градусов. Это много. Есть ребенок, который 39 перенесет замечательно, а есть ребенок, который не перенесет 38. Поэтому одному ребенку можно позволить потемпературить при 38,5, а другому надо будет снижать температуру ниже 38.

Андрей Зыль, врач Городского центра вирусопрофилактики:

Родители должны знать, что нельзя давать детям аспирин, при гриппе - он может вызывать осложнения, вплоть до летального исхода. Разрешено в качестве жаропонижающего использовать препараты на основе парацетамола. И не будем забывать о физических методах охлаждения – это обтирания водкой или теплой кипяченой водой.

Валентина Мельникова:

Есть два вида повышения температуры. Если вы видите, что у ребенка высокая температура – 38,5-39, кожные покровы горячие на ощупь, красные, ребенка нужно обтереть и оставить голеньким на какое-то время, В этом случае снижение температуры будет за счет испарения. Второй вид температуры, когда на градуснике температура высокая, но руки и ноги ребенка холодные, кожные покровы бледные, с синевой. В этой ситуации нужно ребенка не просто обтереть, а растереть до покраснения, чтобы расширились кровеносные сосуды и пошла теплоотдача.

В некоторых случаях симптоматическое лечение гриппа дополняется противовирусными препаратами. Они значительно укорачивают время болезни и предотвращают развитие осложнений. Такую противовирусную терапию может назначить только доктор.

Валентина Мельникова:

В домашних условиях должен обязательно применяться постельный режим, снижение температуры, если она высокая, обильное питье.

Больные с выраженной интоксикацией организма и дыхательной недостаточностью проходят лечение в стационаре. Такие тяжелые формы гриппа повышают риск осложнений, а потому требуют более пристального медицинского контроля.

Анна Ключарева:

Есть признаки, которые говорят о том, что этот пациент может быть тяжелым. У детей это в первую очередь изменение реакций. Подвижный здоровый ребенок, с хорошей реакцией на окружающее, становится вялым, капризничает, лежит, отказывается от еды и питья. Большое значение имеет цвет кожных покровов. Мраморная серая кожа, прохладные ручки и ножки, при повышенной температуре – это плохо. И очень важный момент при гриппе – это нарушение дыхания. Это может быть поверхностное дыхание, может быть шумное дыхание.

Несоблюдение режима, неправильное лечение, либо самолечение с бесконтрольным приемом препаратов может привести к развитию тяжелой формы недуга.

Анна Ключарева:

Сегодня наша задача вспоминать клинику гриппа, клинику осложнений, это осложнения в первую очередь со стороны дыхательных путей. Может поражаться сердце, сердечно-сосудистая система. Симптомокомплекс гриппа достаточно широк, кроме клинической картины острого начала: кашель, головная боль, температура, тошнота, рвота.

Валентина Мельникова:

Осложнения чаще всего развиваются у людей со сниженным иммунитетом. Если это дети – это и первичный и вторичный иммунодефицит. Если это взрослый человек – нужно бояться осложнений у людей, имеющих хронические заболевания.

Среди многочисленных осложнений гриппа выделяют и развитие воспалительных процессов в ухе, или отиты. Если их вовремя не выявить и не лечить, они переходят в хроническую форму и грозят частичной или даже полной потерей слуха.

Нина Костюк, заведующая взрослым отделением сурдологическим отделением:

11-12% пациентов на приеме врача-сурдолога – это пациенты с хроническим гнойным отитом. Его симптомы – это гноетечение из уха при отсутствии боли. Пациент долгие годы не обращает на это внимания. От 4 до 13% осложнений при хроническом отите заканчиваются летально.

Иван Горностай, врач-сурдолог :

Развивается тугоухость, параллельно могут также развиваться осложнения хронического отита, такие, как менингит, абсцесс мозга.

ПРОФИЛАКТИКА СВИННОГО ГРИППА

Самым эффективным методом защиты от гриппа является вакцинация. Эта простая мера профилактики делает нас практически неуязвимыми для коварного вируса, причем, именно для тех его штаммов, которые придут в конце осени - начале зимы на нашу территорию. Вирусологи всего мира гарантируют.

Ирина Глинская:

Если взять последние 10 лет, совпадение вариантов вируса гриппа, которые вызывали заболевание и которые входили в вакцину, было на 90%. То есть в отдельные годы были несовпадения по одному из вариантов. В состав вакцины входит три варианта вируса гриппа – два варианта вируса А и один вариант вируса В. В отдельные годы по одному из этих вариантов были частичные несовпадения, т.е. вызывал заболевание не точно такой же вариант вируса, а подобный. Где-то в 40% случаев вирус гриппа не один, одновременно происходит заражение несколькими вариантами. .

В прошлом году в городе Минске было вакцинировано 10% населения. Таким образом удалось предотвратить до 10 тысяч случаев заболевания. В этом году планируется привить вдвое больше минчан, повысив тем самым уровень коллективного иммунитета против гриппа в Республике Беларусь.

Мы проводили исследование на двух предприятиях, имеющих примерно одинаковые условия труда. На одном было привито 40% работающих, на втором – только 2%. Получился экономический эффект на каждого привитого работника более 200 тысяч белорусских рублей.

Слово «вакцинация» вызывает в умах многих родителей массу опасений, большинство из которых просто необоснованны. Бояться прививки от гриппа не стоит – она не представляет никакой угрозы для здоровья, а тем более жизни ребенка.

Андрей Зыль, врач Городского центра вирусопрофилактики:

Вакцина имеет право на реакцию, и это нормально. В течение первого дня можно почувствовать небольшое недомогание, а некоторые могут дать некоторое повышение температуры, особенно если это живые вакцины. Есть различные поколения вакцин от гриппа. В каждом поколении есть свои плюсы и минусы. Детям я бы порекомендовал вакцины последнего поколения. Во-первых, они позволяют делать вакцинацию уже с 6-месячного возраста, во-вторых, они имеют минимальное число противопоказаний и реакций. Вакцинация действует в течение года, поэтому самые оптимальные сроки для ее проведения – октябрь, ноябрь и декабрь.