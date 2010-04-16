С весенним теплом в Беларуси активизировались клещи

Пострадавших от укусов пока немного.

Маленький Даниил больше всего боится уколов. К счастью, на этот раз делать их не пришлось. Первая поездка на дачу в этом году обернулась визитом к врачу. Родители обнаружили на теле ребенка опасное насекомое.

Александр Грищук, папа маленького Даниила:

Недавно ездили на дачу. Пошли с Даниилом в лес. Когда вернулись, увидели, что у ребенка клещ. Вызвали скорую помощь. В ходе проведенной экспертизы оказалось, что клещ не заразный.

Не так страшен укус клеща, как страшна инфекция. Самые опасные из них — энцефалит и болезнь Лайма. Проведенные исследования показали, что это был луговой клещ — один из самых распространенных. К счастью, заражен он не был.

В так называемую группу риска входят дачники, сборщики сока, первых цветов и трав, любители тихой охоты. Специалисты советуют после укуса удалить клеща, обработать рану йодом и обязательно обратиться к врачу.

Алла Корзан, врач-паразитолог:

Первые меры профилактики клещевого энцефалита — конечно, прививки (они делаются вне эпидемического сезона). Нужно удалить клеща и обработать ранку.

Владимир Новиков, телекомпания СТВ:

Энтомологи уже информируют население о правилах поведения при укусе клеща. Но, как гласит народная мудрость, предотвратить легче, чем лечить. Поэтому если идём в лес, то только длинный рукав, заправленные брюки и, конечно же, головной убор.

Самыми активными очагами заражения вирусным энцефалитом в Брестской области являются Беловежская и Пружанская пущи. Но люди и сами создают условия для размножения клещей. Свалки мусора вблизи кемпингов и зон отдыха привлекает грызунов, которые также являются переносчиками опасных насекомых.

Владимир Новиков, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брест.