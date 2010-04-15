Счастье — это 25 минут интенсивного спорта каждый день, утверждают ученые

Научный коллектив американского Методистского университета в Далласе объявил, что раскрыл секрет счастья и жизненной радости.

Рецепт ученых весьма прост — 25 минут интенсивных занятий в спортивном зале или на площадке, но заниматься необходимо каждый день, пишет newsru.com.

— В ходе исследований мы пришли к выводу, что физические упражнения и нагрузки действуют на головной мозг и психику человека таким же образом, как сильные антидепрессанты, — цитирует ИТАР-ТАСС руководителя работ профессора Джаспера Смитса. — Однако если лекарства помогают не всем, то спорт — универсален и не имеет противопоказаний, — отметил он.

По словам ученых, физические нагрузки снижают стресс и раздражительность, выводят из депрессии и освобождают от беспричинных беспокойств. — При этом достаточно всего 25 минут, чтобы начать ощущать себя счастливым, — заметил Смитс.