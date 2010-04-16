Анонсы новостей СТВ на 16 апреля

Эксперты ЕврАзЭС обсудят сегодня в Минске вопросы сотрудничества стран в здравоохранении.

Будут затронуты вопросы обеспечения населения лекарствами, медтехникой и изделиями медицинского назначения, оказания помощи трудящимся-мигрантам.

Не останутся без внимания и проблемы взаимодействия в борьбе с инфекционными заболеваниями, а также вопросы подготовки специалистов.

Участники обменяются мнениями по поводу предложения белорусской стороны разработать межгосударственную целевую программу «Здоровье народов ЕврАзЭС».

Применение вывозных таможенных пошлин во взаимной торговле обсудит сегодня Комиссия Таможенного союза в Москве

Этот вопрос внесен в повестку по предложению белорусской стороны.

Отдельный блок тем касается регулирования внешней торговли.

Кроме того, стороны обсудят проекты международных соглашений и нормативных правовых актов, которые должны быть подготовлены в этом году.