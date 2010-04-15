Война с курительными смесями продолжается

В Беларуси, к трем предыдущим, под запрет попали еще 24 их компонента.

База данных опасных для здоровья синтетиков непрерывно пополняется по каналам Интерпола. Однако смеси продолжают распространяться во многих странах. Не так давно и в Бресте милицией была ликвидирована подпольная лаборатория.

По оценкам специалистов, синтетические компоненты вызывают даже большую зависимость, чем натуральные аналоги — марихуана и гашиш. Некоторые канабиноиды со схожими свойствами до сих пор в ходу. Так что правоохранители продолжат работу тем же методом исключения.

Павел Александров, начальник отдела государственного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь:

Независимо от того, что они пока легальны, это не значит, что они не несут вреда для здоровья, что они не вызывают привыкания, и поэтому их употребление, естественно, очень опасно.

Василий Лосич, заместитель начальника по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

Сейчас мы будем обобщать, запрашивать информацию через Интерпол. Дело в том, помимо того, что мы находим эти новые наркотики, нам еще необходимо обоснование, необходимо изучить воздействие на организм человека. С динамикой жизни эта работа будет продолжаться.