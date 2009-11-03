Плохое настроение улучшает память

Австралийские ученые пришли к выводу, что в печали человек становится менее доверчивым, грусть увеличивает его способность судить других и улучшает память.

Исследования, проведенные под руководством профессора Университета Нового Южного Уэльса Джозефа Форгаса, показали, что люди в плохом расположении духа более требовательны к своему окружению, чем те, кто чувствует себя счастливым.

«Хорошее настроение вырабатывает креативность, гибкость, желание сотрудничать, плохое настроение инициирует более глубокое осмысление окружающего мира», - цитирует БЕЛТА профессора Форгаса.

Ученые показывали испытуемым печальные и веселые фильмы, после чего «счастливых» и «грустных» участников просили оценить городские мифы и слухи. В результате оказалось, что люди в плохом настроении были менее склонны верить в данные сообщения, делали меньше поспешных выводов, основанных на расовых или религиозных предрассудках. Они меньше ошибались, когда их просили вспомнить то или иное событие, свидетелями которого они были.

Исследование также показало, что грустные люди лучше аргументировали свои проблемы в письменном виде. «Слегка плохое настроение может способствовать более конкретному, гибкому и в конечном счете более успешному стилю общения», - констатирует профессор Форгас.