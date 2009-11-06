Прививку от гриппа сделать еще не поздно

Он отметил, что дети не будут посещать учебные заведения по 11 ноября включительно.
Дмитрий Пиневич:
Делать ли прививку? Да. Мы еще раз говорим о том, что мы будем прививать детей на следующей неделе и дальше. Как и взрослых. Почему? Потому что нынешние прививки, материал, который у нас есть, который поступил, - это так называемые сплит-вакцины, которые разрешены к применению в условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это официально написано, это официально производителями дано.
Применяемые вакцины - ирландские и французские. Но вопрос о вакцинации решается индивидуально и подразумевает, что должно быть согласие родителей, а специалисты должны быть уверены, что ребенок не болен, передает БЕЛТА.
Говоря о профилактических мерах, он отметил, что они, прежде всего, заключаются не в приеме противовирусных препаратов, а в мероприятиях, направленных на общее оздоровление организма: употребление природных фитонцидов (лук, чеснок), проветривание, свежий воздух, прием поливитаминных препаратов, препаратов растительного происхождения, носящих общеукрепляющий характер, а затем уже применение противовирусных препаратов.
Дмитрий Пиневич:
В эту эпидемию мы рекомендуем более раннее применение противовирусных препаратов. Но маска и противовирусный препарат не панацея. Это профилактика. Все может сыграть только в комплексе. Если в семье есть заболевшие ОРВИ или гриппом, то это и является первым показанием для приема данных препаратов. Но в виде витаминов я бы их не принимал. В аптечной сети сейчас наблюдается вполне обоснованный ажиотаж, от него никуда не уйти. Сейчас тамифлю, арпетол, арбидол есть не везде. Перед приходом к вам я попросил, чтобы фармация предоставила мне список препаратов, которые есть в аптечной сети. Анафероны, иммуналы, эхинацея, антиоксикапс, поливитамины есть в наличии в аптечной сети. Они могут быть применены в качестве хорошего профилактического средства.