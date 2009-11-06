Прививку от гриппа сделать еще не поздно

Об этом сообщил, отвечая на вопрос о ее целесообразности во время разгара заболеваемости, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Пиневич во время оnline конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

Он отметил, что дети не будут посещать учебные заведения по 11 ноября включительно.

Дмитрий Пиневич:

Делать ли прививку? Да. Мы еще раз говорим о том, что мы будем прививать детей на следующей неделе и дальше. Как и взрослых. Почему? Потому что нынешние прививки, материал, который у нас есть, который поступил, - это так называемые сплит-вакцины, которые разрешены к применению в условиях повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это официально написано, это официально производителями дано.

Применяемые вакцины - ирландские и французские. Но вопрос о вакцинации решается индивидуально и подразумевает, что должно быть согласие родителей, а специалисты должны быть уверены, что ребенок не болен, передает БЕЛТА.

Говоря о профилактических мерах, он отметил, что они, прежде всего, заключаются не в приеме противовирусных препаратов, а в мероприятиях, направленных на общее оздоровление организма: употребление природных фитонцидов (лук, чеснок), проветривание, свежий воздух, прием поливитаминных препаратов, препаратов растительного происхождения, носящих общеукрепляющий характер, а затем уже применение противовирусных препаратов.

Дмитрий Пиневич:

В эту эпидемию мы рекомендуем более раннее применение противовирусных препаратов. Но маска и противовирусный препарат не панацея. Это профилактика. Все может сыграть только в комплексе. Если в семье есть заболевшие ОРВИ или гриппом, то это и является первым показанием для приема данных препаратов. Но в виде витаминов я бы их не принимал. В аптечной сети сейчас наблюдается вполне обоснованный ажиотаж, от него никуда не уйти. Сейчас тамифлю, арпетол, арбидол есть не везде. Перед приходом к вам я попросил, чтобы фармация предоставила мне список препаратов, которые есть в аптечной сети. Анафероны, иммуналы, эхинацея, антиоксикапс, поливитамины есть в наличии в аптечной сети. Они могут быть применены в качестве хорошего профилактического средства.