В Гомеле введен комплекс антиэпидемиологических мероприятий

В Гомельской области зафиксирован подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. За несколько дней в Мозыре и Гомеле порог превышен в 3-5 раз. Правда во многих случаях симптомы есть, а болезни нет.

На Гомельщине сегодня объявлена мода на защитные повязки. Население оказалось к новшеству готовым, недаром последних 6 дней аптека для каждого, как дом родной. В условиях гриппофобии медикаменты перекочевали в домашние аптечки. Правда, складывается впечатление, что закупки сделаны про запас. Встретить на улицах Гомеля человека в маске практически невозможно.

Лишнее подтверждение сказанному – ситуация в гомельских больницах. Кубанский казак Григорий Федин попал сюда неделю назад. Диагноз в условиях вирусного ажиотажа мог бы повергнуть в шок многих и из неробкого десятка. Однако 92-летний партизан к своей пневмонии отнесся не серьёзней чем к насморку и за пару дней оказался на ногах.

С диагнозом пневмония в первой городской клинической больнице Гомеля сейчас находится 29 человек. Показатель на уровне последних лет. Не более.

Олег Ядренцев главный врач Гомельской городской клинической больницы №1:

«В терапевтическом отделении нашего учреждения 60 мест, работаем в штатном режиме, перегрузки с поступлением больных в стационар нет. В терапевтическом отделении утром находилось 44 человека».

Наиболее благополучная эпидемиологическая ситуация сейчас в Гродненской области. Но и здесь о гриппе уже наслышаны. За два дня аптеки в Гродно сделали месячный план по продажам. Такого не было никогда.

Наталья Позднякова, заместитель генерального директора УП «Фармация»:

«Тот ажиотаж, который царил в нашем городе, он малоадекватен ситуации, потому что заболевших людей не так уж много, эпидемиологический порог не превышен».

Пока одни впадают в гриппозную панику, другие продолжают трудиться. Первый белорусский олимпийский чемпион Леонид Гейштор, как и 50 лет назад, хоть сегодня готов сесть в каноэ. В следующем году исполнится полвека Римскому триумфу белоруской двойки, а Леонид Григорьевич с веслом не расстается. Для того чтобы готовить новых чемпионов здоровье нужно железное.

Трудотерапия, как известно, помогает от многих хворей. Трудиться в повязках или без них и поменьше говорить о болезни – таков рецепт чемпиона. Наверняка к нему пора прислушаться и положить конец гриппофобии во всех её проявлениях.