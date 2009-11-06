Противоэпидемические мероприятия введены в Минске и Брестской области

В столице, Бресте, Пинске, а также в Брестском и Пинском районах на период подъема заболеваемости будет действовать комплексный план по борьбе с ОРВИ и гриппом.

Это значит, что в помещениях должны проводиться регулярное проветривание, влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.

Персонал одевает защитные маски. В поликлиниках города открываются гриппозные отделения, где будут принимать больных. К работе, возможно, привлекут врачей других специальностей, а также студентов старших курсов медвузов. Максимально ограничивается прием в детских поликлиниках здоровых детей до трех лет, а в больницах посещения больных родственниками.

В предыдущем сезоне противоэпидемические мероприятия были введены в Минске с 29 января по 20 марта 2009 года.