Ажиотаж в аптеках пошёл на спад

Купившие слишком много защитных масок белорусы пытаются сдать их обратно.

Уж чего не ожидал в своей жизни студент одного из столичных колледжей Валерий Веткин, так это того, что он – молодой, здоровый и подвижный парень привезет из развитой европейской страны кроме массы впечатлений еще и это. Диагноз «свиной грипп» обрушился как снег на голову. Температуру за 40, кашель и головокружение, появившееся сразу после возвращения из Италии, Валерий принял за последствия акклиматизации. Теперь понимает – хорошо, что обратился к врачам, а не занялся самолечением.

Валерий Веткин:

«Что меня удивило, так это то, что наша медицина на таком высоком уровне! Они быстро отреагировали, поставили мне капельницу, назначили нужные уколы».

Медики диагноз сразу подтвердили. В больнице студенту пришлось провести неделю. В минувшую субботу выздоровевшего Валерия выписали. Душа компании для однокурсников и любимый человек для Яны снова в строю!

В этом году вирус стал настоящим законодателем мод. Помимо уже привычной марлевой повязки популярными становятся и бусы из чеснока.

Однако, такое украшение пока только в детской моде. К привычным профилактическим средствам в детском саду – проветриванию, закаливанию и дезинфекции – добавили и пахучие овощи.

Татьяна Богданова, заведующая дошкольным учреждением «Ясли-сад № 446»:

«У нас заболеваемость снижается. Дети посещают детский сад, родители не бояться водить их».

Воспользуются ли советом младших дети школьного возраста, пока не знаем, но уже в понедельник чистые и проветренные классы вновь откроют двери для учеников. Затянувшиеся школьные каникулы заканчиваются. В Минздраве рады, что таким способом здоровье учеников удалось сохранить, а знания наверстаются. Кто не успел, сможет привиться от гриппа в школьных медкабинетах, а вскоре, говорят появится и вакцина от нового штама вируса.

Тем временем вирус аптечного ажиотажа, который превратился в синдром шопоголиков, пошел на спад. За считанные дни белорусы умудрились раскупить четырехмесячный запас препаратов.

А вот купившие слишком много защитных масок пытаются вернуть их обратно. Складывается впечатление, что повторяется ситуация новогодней паники. Когда белорусы во время ажиотажного спроса приобрели ненужную бытовую технику, а потом пытались сдать ее в магазины.

Кстати, по мнению психологов, именно страх порождает болезнь. А пресловутый ажиотаж и паника – в первую очередь стресс, который ослабляет иммунитет. Поэтому лучшее средство от болезни – здоровое чувство юмора.

Александр Вергунов, актёр:

«Настоящий свиной грипп, это когда ты заболел этим пресловутым ОРВИ, а ни одна свинья тебе не звонит и не спрашивает «Ну как ты там?»