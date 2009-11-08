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Около 100 тыс. жителей Минска привились против гриппа

08 ноября 2009 10:45
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Это данные на 6 ноября.

С помощью вакцины защищены 26 тыс.человек, которые имеют высокий риск возникновения осложнений вследствие перенесенного гриппа. Это люди, имеющие патологию сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, беременные, ВИЧ-инфицированные.

Привиты 18 тыс. человек, относящихся к группе высокого риска заражения, т.е. проживающие в закрытых коллективах, медицинские работники.

Прививки против гриппа получили дети, посещающие детские дошкольные учреждения и школы, а также специалисты службы энерго-и водообеспечения, работники коммунальных служб и общественного транспорта.

За свои деньги привились около 5 тыс. человек, сообщает санитарно-эпидемиологическая служба Минска.

# Грипп # Здоровье

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