Около 100 тыс. жителей Минска привились против гриппа

Это данные на 6 ноября.

С помощью вакцины защищены 26 тыс.человек, которые имеют высокий риск возникновения осложнений вследствие перенесенного гриппа. Это люди, имеющие патологию сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, беременные, ВИЧ-инфицированные.

Привиты 18 тыс. человек, относящихся к группе высокого риска заражения, т.е. проживающие в закрытых коллективах, медицинские работники.



Прививки против гриппа получили дети, посещающие детские дошкольные учреждения и школы, а также специалисты службы энерго-и водообеспечения, работники коммунальных служб и общественного транспорта.



За свои деньги привились около 5 тыс. человек, сообщает санитарно-эпидемиологическая служба Минска.