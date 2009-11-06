От чеснока не откажусь. Но и прививку против гриппа обязательно сделаю

В гостях «Личного интереса» заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Елена Фисенко.

- Ситуация с простудой типична для этого времени?



- В этом году абсолютно типична. Мы сами ее ждали с напряжением после того, как в Беларуси зафиксировали появление нового вируса гриппа AH1N1 в конце августа. И, конечно, мы ожидали сезонного подъема.

С облегчением констатировали факт, что ничего не изменилось в привычной картине. На сегодняшний день мы имеем традиционный сезонный подъем. Первый всплеск заболеваемости обычно приходится на начало октября, когда становится сыро, а люди не хотят одеваться тепло.

На сегодняшний день тяжесть заболеваний в целом характерна. Заболевают в городе 4-4,5 тысячи человек ежедневно. Около 1% заболевших госпитализируются.



- Как ставится диагноз - грипп?



- Поставить диагноз по клиническим симптомам ОРВИ без лабораторного подтверждения практически невозможно. Если это заболевание средней тяжести, то принципиального значения, что запишут в диагнозе, для лечения нет.

Если врач видит, что это - характерная картина для гриппа (высокая температура, сильная интоксикация и т.д.), то в любом случае поставит диагноз "грипп". И у нас такие диагнозы ставятся, независимо от того, какое на дворе время года.

Никогда достоверно нельзя сказать, ОРВИ это или грипп. Врачи ориентируются на сезон. По данным мониторинга, 60% населения переболевают ОРЗ и только 40% болеют настоящим гриппом.

По данным наших исследований, которые проводились в прошлом году, 30% населения переносят инфекцию, вызванную одновременно несколькими вирусами.



- Один из вариантов защиты, который, наверное, доступен всем, это прививка от гриппа. Насколько сейчас не поздно это сделать? Существуют группы риска, которым обязательно нужно привиться. Кому вы посоветуете сделать это в первую очередь?



- Из 100 привитых человек не заболеют гриппом достоверно от 70 до 98 человек. Путем исследований было доказано, что привитые против гриппа в 30% случаев не заболевают ОРВИ. Прививка на сегодняшний день - самая эффективная мера профилактики. С момента прививки должно пройти не меньше двух недель для того, чтобы в организме выработался иммунный ответ, и человек был защищен от гриппа. На сегодняшний день по городу привиты уже более пятнадцати тысяч человек, но кампания еще в самом разгаре. Она продолжится до первого декабря.



- Как специалист, что вы посоветуете в борьбе против гриппа?



- Как специалист, могу вам сказать, что я от чеснока тоже не откажусь. Но и прививку я обязательно сделаю, как и каждый год.



