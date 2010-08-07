Минчане приспособились к аномальной жаре

По утверждениям медиков, горожане прошли акклиматизацию и все реже обращаются в скорую за помощью.

Из 1600 обращений в сутки лишь одному пациенту ставят диагноз «солнечный удар». Тяжелее всего жаркую погоду переносят пожилые люди, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ольга Шаранова, заместитель главного врача по медицинской части Минской городской станции скорой медицинской помощи:

Судя по всему, по общему количеству обращений на станцию скорой медицинской помощи, которое не растет, наши минчане адаптировались к жаре практически нормально и достойно встретили этот тяжелый период в жизни города.