Актриса Анастасия Мельникова ради фигуры полностью отказалась от хлеба

Чрезмерная худоба также опасна для здоровья, как и ожирение. Проблема борьбы с лишним весом никогда не стояла так остро, как сейчас.

Что можно одним, нельзя другим. Об этом актриса Анастасия Мельникова знает не понаслышке.

Анастасия Мельникова, актриса:

Иногда вижу, сидит девушка, намазывает масло на белую мягкую теплую булочку, кладет на него кусок хорошего сыра, при этом рядом лежит тарелочка с макарончиками, посыпанными каким-нибудь пармезаном и еще какой-нибудь заправкой. Она это съедает и с фантастической фигурой выходит на сцену, и никак это не сказывается на ее фигуре.

Анастасия в хлебе себе отказала полностью, только так получается сохранить форму.

Анастасия Мельникова:

Для меня это вообще из области невозможного, потому что я даже куска хлеба съесть не могу. У меня наследственность другая, я должна держать себя в форме постоянно. Я все время хожу вечно голодная.

Вдвойне сложно отказаться от чего-нибудь вкусненького, когда в доме постоянно пахнет пирогами и котлетами, поэтому своей семье Настя старается готовить на ощупь, не пробуя.

Анастасия Мельникова:

Я только смотрю на глаза человека, который это пробует первым: всего ли там достаточно, потому что когда я готовлю капусту, я могу это попробовать, а тесто не могу попробовать по определению, потому что мне нельзя. Любая уважающая себя женщина должна за собой следить и поддерживать себя в форме не для других, а для себя.

Ее диета — просто ограничивать себя во всем, хотя на самом деле актриса Анастасия Мельникова очень любит поесть, но ради сцены она ведет постоянную войну с природой.