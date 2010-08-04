Таблетки для похудения вызвали у Анетты Орловой одышку, невроз и «волчий» аппетит

Пару лет назад Анетта Орлова решила похудеть. При росте 162 см. она весила 54 кг. Насмотревшись глянцевых журналов, она признала лишними 5 своих килограммов и отказалась от еды.

Анетта Орлова:

Я стала насиловать свой организм, как только это возможно. Я перестала есть. Это было достаточно болезненно с точки зрения собственного отношения. Я каждый день вставала на весы, если где-то проскакивали лишние 100 грамм, для меня это было трагедией. Потом у меня стал болеть желудок.

Анетта мужественно голодала, но каждую минуту думала только о еде. Потом подруга посоветовала чудо-таблетки — диетрин.

Анетта Орлова:

Я была потрясена этим препаратом. Выпиваю утром — и весь день я ничего не хочу есть. Я работаю, я хожу, я занимаюсь спортом. Никакого влечения к еде, я просто забываю, что такая функция у меня существует. Утром взвешиваюсь, вижу, что я худею. Так я провела 7 дней и добилась значительного результата. Я похудела на 4 килограмма.

Но с чудесной потерей килограммов у Анетты появились проблемы со здоровьем: одышка, невроз, раздражительность по пустякам, ее мучили постоянные боли в руке. Анетта перепугалась не на шутку и решила прочитать состав препарата.

Анетта Орлова:

Туда входило много стимулирующих средств и препараты, которые подавляют рецепторы, отвечающие за аппетит.

Как только Анетта отказалась от чудодейственных таблеток у нее проснулся «волчий» аппетит. Она по прежнему не только думала о еде, но уже и ела целыми днями.

Анетта Орлова:

За месяц я набрала около 8 кг. Получается, что плюс к тому, что у меня было, я набрала еще 4 кг.

Такой эксперимент с таблетками мог закончится очень печально. Анетта могла довести себя до нервной анорексии — болезни, жертвы которой в погоне за эталоном стройности добровольно отказываются от еды. Они горстями глотают таблетки для похудения и умирают от крайнего истощения.

Анетта Орлова:

Модели умирают на подиумах, девочки не хотят иметь детей, потому что бояться испортить фигуру.

Сейчас Анетта понимает, что за свою ошибку она еще не дорого заплатила. Сбалансированное питание, фитнес и прогулки на свежем воздухе вернули ей здоровье. Она сумела вовремя остановиться.