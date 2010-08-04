Безответная любовь довела студентку до анорексии и смерти...

В 2004 году в Ростове-на-Дону в областной больнице умерла студентка. Причина смерти — изнуряющая диета. При росте 155 см вес девушки едва дотягивал до 30 кг.

В больницу Лену Лукинчик принес отчим на руках.

Ольга Бухановская, врач-психотерапевт:

У нее по локоть были синюшные руки, ногти были синие и холодные. Были холодные как нижние, так и верхние конечности. Она была очень бледной.

У Лены было чрезвычайно низкое давление. Пульс практически не определялся, а тело покрывали трофические язвы. У девушки не было сил даже ответить на вопросы врача.

Ольга Бухановская:

Она была убеждена, что она толстая. Это случай, когда страдает не только функция органа, но и сам орган, возникают гепатиты, гепатозы, дистрофия печени и сердца.

Лена жила отдельно от родителей в другом городе. Они виделись редко. Когда мать и отчим забили тревогу, было уже поздно. Только на похоронах родители узнали, что причиной ужасных страданий Лены стала безответная любовь. А молодой человек, ради которого она так истязала себя, подвиг Лены не оценил и даже не пришел проститься.