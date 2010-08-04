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Безответная любовь довела студентку до анорексии и смерти...

04 августа 2010 16:12
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В 2004 году в Ростове-на-Дону в областной больнице умерла студентка. Причина смерти — изнуряющая диета. При росте 155 см вес девушки едва дотягивал до 30 кг.

В больницу Лену Лукинчик принес отчим на руках.

Ольга Бухановская, врач-психотерапевт:
У нее по локоть были синюшные руки, ногти были синие и холодные. Были холодные как нижние, так и верхние конечности. Она была очень бледной.

У Лены было чрезвычайно низкое давление. Пульс практически не определялся, а тело покрывали трофические язвы. У девушки не было сил даже ответить на вопросы врача.

Ольга Бухановская:
Она была убеждена, что она толстая. Это случай, когда страдает не только функция органа, но и сам орган, возникают гепатиты, гепатозы, дистрофия печени и сердца.

Лена жила отдельно от родителей в другом городе. Они виделись редко. Когда мать и отчим забили тревогу, было уже поздно. Только на похоронах родители узнали, что причиной ужасных страданий Лены стала безответная любовь. А молодой человек, ради которого она так истязала себя, подвиг Лены не оценил и даже не пришел проститься.

Безответная любовь довела студентку до анорексии и смерти...-1

Безответная любовь довела студентку до анорексии и смерти...-3

Безответная любовь довела студентку до анорексии и смерти...-5

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Безответная любовь довела студентку до анорексии и смерти...-9

# Анорексия # Здоровье

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