В Витебске будут готовить ветеринарно-санитарных врачей

Ветеринарно-санитарных врачей с этого года будет готовить и Витебская государственная академия ветеринарной медицины.Набор проводится на специализацию "ветеринарно-санитарная экспертиза". В обязанности нового специалиста входит контроль качества продукции, технологии ее изготовления и соблюдения всех санитарно-гигиенических требований на перерабатывающих предприятиях мясо-молочной отрасли. Востребованность таких врачей в Беларуси сегодня достаточно высока. Их рейтинг на рынке труда повышается с учетом возрастающих требований стран ближнего и дальнего зарубежья к безопасности продуктов питания и защите прав потребителей.