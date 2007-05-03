Детская терапия в стиле Hi-tech

Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя" сделал презентацию своих новейших разработок.

С момента создания центр работает с Академией наук. Результатами двухлетнего сотрудничества - аппаратами для новорожденных - уже заинтересовались медики из Украины, Казахстана и Азербайджана.

Экскурсия в детское отделение - как в парк высоких технологий: каждый инкубатор оборудован техникой на десятки тысяч долларов. От такого количества гостей и объективов в палате тяжелей дышать - но только не маленьким пациентам. Компьютеры защищают их от перепада температур.

Медики особенно гордятся тем, что среди дорогого европейского медоборудования есть и белорусское ноу-хау - аппарат "Малыш". Им уже заинтересовались медики в Баку¸ где сейчас проходит Национальная выставка Республики Беларусь. "Малыш" помогает новорожденным, которые больны желтухой - причем, в два раза быстрее, чем немецкий аналог.

Всего таких приборов - 115. Многие из них уже пополнили парки инкубаторов по всей республике. Между тем, шесть научных лабораторий центра продолжают разрабатывать оборудование для "hi-tech терапии" новорожденных. Сейчас они работают над новым аппаратом "Спектр", который должен избавить малышей от болезненных уколов.