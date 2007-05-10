Брестская область испытывает дефицит ветеринарных врачей

Решить проблему обещает новый вуз. В следующем учебном году в столице Полесья уже начнут готовить высококвалифицированных ветеринаров и зоотехников.В Пинске открылся филиал Витебской ветеринарной академии. Это второй после Полесского университета вуз в городе. Прочной базой для факультетов стал существующий аграрно-технологический колледж. Здесь уже несколько лет подряд готовят специалистов среднего звена. В планах нового вуза создание собственной фермы.