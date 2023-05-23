Кишечная инфекция у ребёнка. От чего можно заразиться и как не допустить обезвоживания?

Кишечная инфекция – это заболевание, которое поражает органы желудочно-кишечного тракта. Такое опасное состояние может привести к обезвоживанию организма, особенно у детей младшего возраста.

Галина Шпадарук, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Кишечные инфекции проявляются рвотой, жидким стулом с примесями либо без, повышением температуры. Кишечные инфекции бывают вирусные и бактериальные. Бактериальные кишечные инфекции, которые чаще встречаются, – это сальмонеллез. Как правило, его связывают с употреблением яиц, куриного мяса, термически недостаточно обработанного. Зачастую заражение кишечной инфекцией происходит через грязные руки, употребление немытых или несвежих продуктов и некипяченой воды.

Галина Шпадарук:

Что касается вирусных кишечных инфекций, это чаще всего всем известная ротавирусная кишечная инфекция. Часть встречаются такие вирусные кишечные инфекции, как норовирусная, астровирусная, энтеровирусная. Они все имеют похожую симптоматику, доказать их лабораторно не всегда удается. Многие кишечные инфекции проходят сами благодаря защитному действию иммунной системы. Однако чтобы избежать обезвоживания организма при рвоте и диарее, нужно поддерживать нормальный уровень водно-солевого баланса.

Галина Шпадарук:

Безусловно доказанной эффективностью при кишечных инфекциях является регидратация, то есть возмещение потерянной жидкости. Попросту говоря, выпаивание ребенка. Есть специальные растворы для выпаивания, которые продаются в аптеках. Детям лучше подбирать растворы с пониженной осмолярностью. Кроме этих растворов, можно выпаивать питьевой кипяченой водой, можно давать ребенку чай, компот. Чтобы не допустить обезвоживания, нужно обращать внимание, чтобы у ребенка были влажные слизистые, наличие слюны, слез. И обязательно контролируйте, как мочится ребенок, у которого есть рвота и жидкий стул.

Во время заражения питание ребенка должно быть максимально щадящим, не нужно заставлять его есть. В первые три дня заболевания важно исключить из рациона молоко, а также те продукты, которые усиливают моторику кишечника. Это ягоды, черный хлеб, бобовые, соки, груши и виноград.