Интернет-пространство поддалось вирусу свиного гриппа

Дозу успокоительного блоггеры получили от Минздрава республики.

Пик простудных заболеваний ожидается в Беларуси к концу декабря. Аптеки уже укомплектованы лекарствами. Недавно стартовала и вакцинация населения. В то же время, на сегодня у нас зарегистрировано 38 случаев заражения свиным гриппом. 35 человек выписаны полностью здоровыми, три пациента остаются на лечении. А вот интернет-пространство не устояло перед штамом AH1N1.

На смену птичьему гриппу пришел грипп свиной. Первый случай заражения в Беларуси был зарегистрировали в августе. На сегодняшний день, по данным Минздрава, такой же диагноз поставлен еще 37 пациентам. Летальных исходов нет, зато в виртуальной реальности к жертвам свиного гриппа уже приписали шесть человек. С легкой руки назвали даже номера причастных к этому больниц. Весть облетела весь русскоязычный интернет. Теряться в догадках пользователям пришлось недолго. На следующий день электронную утку официально опровергли.

Роберт Чайсноть, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь: «Хочу подчеркнуть и заверить всех, что сегодня смерти от гриппа, а от гриппа А/H1N1 тем более, в Республике Беларусь нет».

Призвать к ответу за непроверенную интернет-информацию практически невозможно. Такое заявление – как объявление на столбе. Любителей создавать сенсации остается призывать лишь к моральной ответственности.

Андрей Вопнярский, разработчик белорусской системы блогов: «Что ж, если будут обсуждать эту тему, пусть обсуждают. Возможно, эта проблема в какой-то степени надумана. Но если она интересна в мировом масштабе, то пусть обсуждается».

Эпидемиологические службы уже давно перешли от слов к делу. К примеру, некоторые пункты пропуска через границу оснастили термодатчиками. Устройства позволяют определить больных вирусной инфекцией. Так что гостей с температурой ожидает карантин. С сегодняшнего дня на особом контроле – белорусско-украинские пограничные переходы. Здесь на заметку берут каждого, кто побывал в подверженной вирусу стране. В списке неблагополучных сегодня более 150 государств.

Эпидемию традиционного гриппа специалисты ожидают к концу декабря. Набор препаратов для профилактики сегодня можно купить в каждой аптеке. Наиболее восприимчивы к любому типу вируса гриппа остаются беременные женщины, дети и люди со слабым иммунитетом. Так что главным лекарством, в том числе от ажиотажных заявлений, остаются витамины.