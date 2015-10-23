Прямой эфир

Ингаляция в домашник условиях. Особенности проведения процедуры

23 октября 2015 10:58
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При первых симптомах простуды помогает эффективное народное средство - ингаляция. Для этой процедуры вовсе не обязательно каждый день ходить в поликлинику или же покупать специальный прибор. Можно обойтись подручными средствами.

В небольшой кастрюле кипятим воду и даём ей немного остыть, иначе есть риск получить ожоги. Добавляет пару капель эфирного масла и склоняемся над паром. Для большего эффекта можно накрыться лёгким пледом.

При лечения насморка можно добавить в воду настойку прополиса и мёд. Довести до горячего состояния и дышать носом по 5 минут  день.

Если вас мучает кашель, попробуйте ингаляцию с минеральной водой или травяной настой.

Важно помнить и о времени проведения процедуры. Длительность процедуры не должна превышать 5 минут. Одежда должна быть лёгкой, свободной и не стеснять дыхание.

Важно перед процедурой не принимать пищу полтора часа.

А если простуда сопровождается высокой температурой или носовым кровотечением, ингаляция категорически запрещена.

Кстати, после этой процедуры не рекомендуется есть, разговаривать и выходить на улицу.

# Полезные советы # Здоровье # Фотофакт

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