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«Фотодерматоз может возникать в любом возрасте». Как устранить симптомы заболевания?

29 мая 2024 09:33
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Лето – для многих долгожданный период, а некоторые, наоборот, стараются больше времени проводить дома. Фотодерматоз – коварное заболевание, которое очень любит белокожих женщин.

«Фотодерматоз может возникать в любом возрасте». Как устранить симптомы заболевания?-1

Светлана Яковлева, врач-дерматолог Минского городского центра дерматовенерологии:
Фотодерматит, или полиморфный фотодерматоз, является воспалением кожи, которая развивается в связи с повышенной чувствительностью кожных покровов к солнечным лучам, к ультрафиолету. Заболевание может охватывать как ограниченное, так и обширные участки кожного покрова, приводить к значительному ухудшению качества жизни пациента и доставлять выраженный дискомфорт.

Фотодерматоз может возникать в любом возрасте. Чаще болеют женщины, чем мужчины. Это обусловлено генетической предрасположенностью, которая передается по женской линии. Заболевание может протекать остро и хронически, при остром фотодерматозе на коже появляются различные высыпания – ярко-красные пятна, мелкие пузырьки, узелки.

Подробности в видеоматериале.

# Здоровье # Здоровье # Светлана Яковлева # Вероника Макаревич # Эрика Лаврецкая

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