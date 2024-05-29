«Фотодерматоз может возникать в любом возрасте». Как устранить симптомы заболевания?

Лето – для многих долгожданный период, а некоторые, наоборот, стараются больше времени проводить дома. Фотодерматоз – коварное заболевание, которое очень любит белокожих женщин.

Светлана Яковлева, врач-дерматолог Минского городского центра дерматовенерологии:

Фотодерматит, или полиморфный фотодерматоз, является воспалением кожи, которая развивается в связи с повышенной чувствительностью кожных покровов к солнечным лучам, к ультрафиолету. Заболевание может охватывать как ограниченное, так и обширные участки кожного покрова, приводить к значительному ухудшению качества жизни пациента и доставлять выраженный дискомфорт.

Фотодерматоз может возникать в любом возрасте. Чаще болеют женщины, чем мужчины. Это обусловлено генетической предрасположенностью, которая передается по женской линии. Заболевание может протекать остро и хронически, при остром фотодерматозе на коже появляются различные высыпания – ярко-красные пятна, мелкие пузырьки, узелки.