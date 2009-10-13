Донорство крови в Беларуси

Предназначение донорской крови, противопоказания для ее сдачи, подготовка и процесс забора крови. Преференции почетных доноров. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ В официальной медицине первое переливание было проведено в 1818 году в Лондоне. Потапнев Михаил Петрович, директор ГУ «РНПЦ гематологии и трансфузиологии», доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения РБ:

Донорство крови связано, прежде всего, с военными действиями. Любая ЧС, землетрясение - в эти моменты необходимость крови резко возрастает. За последние 6 лет не было случая, чтобы возникла срочная необходимость. Режим нашей работы хоть и плановый, но мы работаем с запасом для любой ЧС.

Донорская кровь востребована каждый день, например, при родах и разной тяжести кровотечениях. В таких случаях кровь нужна достаточно быстро, когда счет идет на секунды. Высокие технологии, которые позволяют спасать медикам людей от ранее неизлечимых заболеваний, сегодня требуют порой огромного количества донорской крови. Леонтий Лагодич, заместитель директора по производству ГУ «РНПЦ гематологии и трансфузиологии»:

Во время пересадки органов без крови не обойтись.

Особую проблему в медицине составляет резус-конфликтная беременность у женщин. Антитела материнской крови проникают в кровь будущего ребенка и разрушают его эритроциты. Надежда Тарасова, заведующая отделением хранения и распределения продуктов крови ГУ «РНПЦ гематологии и трансфузиологии»:

Разрушенные эритроциты высвобождают свободный гемоглобин, который разрушает мозг плода. Ребенок может погибнуть или родиться с проблемами.

На помощь таким женщинам приходят препараты, изготовленные из донорской крови. Кроме лечебных препаратов из крови также получают и диагностические сыворотки. Но большая часть донорской крови идет на лечение тех больных, кому нужны регулярные переливания крови или ее компонентов. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ СДАЧИ КРОВИ Михаил Потапнев:

Сегодня в Беларуси функционирует 20 станций переливания крови, по 2-3 станции в областях и 39 отделений переливания крови при крупных больницах. Наша сеть переливания крови создана таким образом, чтобы в течение 40-ка минут на расстоянии 70 км была доставлена кровь и было организовано переливание. В последние годы трансфузиологии отказались от переливания цельной крови и перешли на «компонентную терапию», когда кровь перерабатывается и делится на компоненты.

Леонтий Лагодич:

Теряет человек эритроциты – мы ему вливаем эритроциты, нужна человеку плазма — переливаем плазму, это значительно уменьшает вероятность осложнений и значительно увеличивает эффективность. Запас донорской крови должен быть безопасным, поэтому трансфузиологии Беларуси придерживаются строгих правил при заборе крови. Михаил Потапнев:

Мы придерживаемся ВОЗовских нормативов. Наша кровь безопасна, потому что мы проводим обследование в несколько этапов. Первоначально мы обследуем донора, а затем кровь по 8 параметрам. А если надо, то и больше. СПИД, гепатит В, С, сифилис и еще многие другие инфекции – вот те параметры, по которым стандартно исследуется кровь донора. Но и после этого, для большей безопасности, кровь не идет по назначению. Ее отправляют «на карантин» (кровь хранится в специально отведенных помещениях при минус 35 градусах).

Надежда Тарасова:

Существует серо-негативное окно, когда организм человека еще не вырабатывает антитела к определенному возбудителю. Это серо-негативное окно длится около 90 дней на гепатит С и ВИЧ, поэтому на это время мы отправляем кровь на карантин, а для детских доз этот период длится 120 дней. Леонтий Лагодич:

Мы ждем, кода донор придет и повторно сдаст кровь. Мы повторно его обследуем и убеждаемся, что он здоров, только тогда его доза крови, сданная 3 месяца назад идет на использование, а следующая кровь ложится «на карантин» и ждет его следующего прихода. Поэтому нам очень важно, чтобы донор, который сдавал у нас кровь один раз, пришел на повторную сдачу. Если он не является, то маловероятно, что его доза крови будет использована. Существует строгая система отбора доноров, отработанная годами. Из медучреждений в базу данных стекаются все сведения о состоянии здоровья потенциальных и уже «бывалых» доноров. Людмила Тарасевич, медрегистратор ГУ РНЦП гематологии и трансфузиологии:

Если донор перенес острое респираторное заболевание, то кровь может сдаваться через месяц, а если была проведена операция - только через полгода. Если у человека есть хронические заболевания, то кровь мы у него не берем.

Тамара Лихач, врач-методист:

От донора должны поступать следующие документы: выписка из амбулаторной карты, флюорография, для женщин — обязательный осмотр гинеколога раз в полгода. У первичных доноров-мужчин требуется военный билет, потому что там прописываются статьи об определенных заболеваниях, которые являются противопоказанием для донорства.

К кроводаче не допускаются женщины, имеющие ребенка в возрасте до года и люди, имеющие вес ниже 55 кг! Леонтий Лагодич: В прямой зависимости от веса находится объем циркулирующей крови. Если у человека 7 литров и мы возьмем у него 500 мл — это одно, но если у него циркулирует всего 3 литра крови, то процент получается совершенно другой. Михаил Потапнев:

Чем человек моложе, тем «лобильнее» его реакции. В 18 лет здоровье человека уже считается крепким. Конечный возраст 60 лет, но в некоторых случаях мы его продлеваем, особенно это касается иммунных доноров, потому что их кровь ценная. А ценная она тем, что в нее специально вводятся, например, стафилококковые анатоксины или резус-антигены. В организме такого иммунизированного человека вырабатываются свои антитела против возбудителей болезней или белков и клеток крови. А из крови таких доноров - производят ценнейшие препараты направленного действия. ПРОЦЕСС СДАЧИ КРОВИ. ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР Михаил Потапнев:

В день сдачи крови донор освобождается от работы. Ему выдается справка, он получает еще один дополнительный день для отдыха и денежную компенсацию за то, что он пропустил свой рабочий день. Перед сдачей крови нельзя принимать лекарства, особенно аспирин и анальгетики, употреблять алкоголь и даже пиво. За день до процедуры нужно пить много жидкости и хотя бы за час до дачи крови не курить. Донор обязательно должен выспаться. Людмила Веселуха, врач-терапевт:

Татуировка и пирсинг являются противопоказаниями для донорства. Это профилактика ВИЧ, СПИД и гепатита.

После осмотра и опроса терапевта донор заполняет анкету, в которой он расписывается в том, что его кровь не принесет вреда реципиенту. Сама процедура сдачи цельной крови занимает не более 10 минут. Неприятных ощущений, как правило, не бывает. Но новичков иногда могут ждать обмороки. Процедура сдачи плазмы крови несколько сложнее и требует гораздо больше времени - в зависимости от способа сдачи. Надежда Тарасова:

Процедура ручного плазмафереза длится около 2 часов, автоматического – в два раза короче.