Дмитрий Пиневич: Эпидемический подъем завершится на следующей неделе

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома ответил на злободневные вопросы.

Слова «эпидемия» пугаться стоит?

Это термин, указывающий, каков процесс нарастания простудных и вирусных заболеваний. Он важен для эпидемиологов.

Сейчас обращаемость в поликлиники и скорую помощь такая же, как была в прошлый эпидподъем. Мы точно так же снимали студентов шестых курсов и отправляли в помощь практикующей сети, точно так же объявляли карантин в учреждениях, не пускали туда родственников, посетителей, проводили прививки, закрывали классы, садики.

Конечно, есть особенности течения заболеваний, которые мы сейчас наблюдаем, поэтому у нас переполнены больницы, поэтому мы перепрофилируем отделения, делая это в несколько этапов.

Мы работаем без выходных как на прошлой неделе, так и на этой.

Прививку делать не поздно?

Прививаться нужно. Единственное условие – человек, который прививается, должен быть здоров. Скорее всего, будет вторая волна подъема, обычного сезонного подъема – январь-февраль. А прививки действуют (повышают иммунитет) около 90 дней. Поэтому прививка сейчас – один из самых действенных рычагов предотвращения заболеваемости сейчас и профилактики заболеваемости во второй подъем.

Вакцины, которые сегодня применяются, содержат штаммы и А, и B гриппа.

От чего сейчас больше шансов умереть?

Смертность от гриппа всегда была, и всегда, к сожалению, будет. Потому что есть люди имунно ослабленные. Грипп приводит к обострению хронических заболеваний. Мы наблюдали случаи быстротечного течения гриппа, как и в остальных странах мира. Но в целом, эта ситуация достаточно управляема и не такая страшная, как ее рисуют.

Пневмония может выступать как осложнение гриппа. По нашим оперативным данным и согласно информации об особенностях течения эпидемического процесса в других странах мира, в этом сезоне показывает, что не вирус свиного гриппа является определяющим в тяжести течения заболевания. Определяющей является микст-инфекция. В этой смеси возбудителей вирус гриппа занимает не более 25-30%.

В этот сезон заболело 110 000 минчан из 2 млн. 30% - дети. Обычно при всех эпидемия дети и взрослые раскладываются 50 на 50.

Как отделить ОРВИ от гриппа?

ОРВИ протекает с более «стертой температурой», с насморком, болями в горле. Классический грипп – это высокая температура, ломит в суставах, очень сильная слабость. Дифференцировать это можно, но не на 100%.

В августе мы наблюдали первых пациентов со свиным гриппом. Сделали срез контактирующих с ними. Определили около 10 человек, в организме которых был вирус свиного гриппа, который протекал практически бессимптомно.

Поэтому нынешний подъем связан с гриппом вообще, а не однозначно с вирусом свиного гриппа. Это вирус группы А, которого не было примерно 10 лет. Он всегда протекает сложнее.

Какие прогнозы?

Эпидемический подъем завершится на следующей неделе. Погодные условия однозначно приведут к тому, что темп снижения замедлится. Сезонная заболеваемость, к сожалению, «любит» такую погоду. Поэтому мы радовались со всеми, когда был морозец.