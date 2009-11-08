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4 самых распространенных сценария протекания пневмонии

08 ноября 2009 11:52
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Окончательный диагноз можно поставить только на основании рентгена грудной клетки.

— Внезапный подъем температуры до 40 градусов, сопровождающийся сначала сухим кашлем, чрезвычайно плохим самочувствием, одышкой. При этом могут быть боли в груди, усиливающиеся при кашле и глубоком дыхании. Боль может отдавать в живот или может болеть только живот. При глубоком вдохе возможен приступ кашля. Иногда бывает покраснение одной щеки (с той стороны, где отмечается боль).

— Болезнь начинается, как обычная ОРВИ: насморк, кашель, температура. Через некоторое время температура падает, а потом вновь повышается и уже не снижается.

— Температура не поднимается выше 38 градусов, но держится почти постоянно на этом уровне, сопровождается кашлем, слабостью.

— У детей критериями, которые должны насторожить в отношении возможного наличия воспаления легких, являются: температура выше 38 градусов в течение трех и более дней, одышка, вялость, сонливость.


Источник: «Народная газета»

# Грипп # Здоровье

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