Прямой эфир

Какие врождённые изменения сердца абсолютно не опасны для ребёнка? Ответил врач

07 мая 2024 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Малые аномалии развития сердца – это врожденные изменения, которые в большинстве случаев никак не сказываются на здоровье больного и не несут в себе грубых клинических нарушений.

Какие врождённые изменения сердца абсолютно не опасны для ребёнка? Ответил врач-1

Ирина Прохорова, детский кардиоревматолог медицинского центра «Мерси»:
На УЗИ сердца в среднем встречается у детей от 40 % до 70 %. В более старшем возрасте выявляемость структурных аномалий сердца намного реже. Что к ним относится? Это пролапс митрального клапана, нарушение его функций, аневризма межпредсердной перегородки, открытое овальное окно, дополнительные хорды левого желудочка, сеть Киари и так далее.

Какие врождённые изменения сердца абсолютно не опасны для ребёнка? Ответил врач-4

Чаще всего на прием к детскому кардиоревматологу обращаются с такой малой аномалией развития сердца, как открытое овальное окно. Около 20 % пациентов живут с таким диагнозом всю жизнь.

Ирина Прохорова:
Внутриутробно при плотном кровообращении это дополнительный путь, обходной путь для крови, пока не работают легкие. С первым вдохом ребенка значимость овального окошка снижается, утрачивается и оно прикрывается специальной заслонкой. По мере роста ребенка, чаще всего это ближе к году, заслонка прирастает к краям овального отверстия и овальное окошко закрывается. Но так происходит не всегда.

Какие врождённые изменения сердца абсолютно не опасны для ребёнка? Ответил врач-7

Открытое овальное окно часто путают с пороком сердца. Поэтому так важно вовремя обратиться к кардиоревматологу с результатами УЗИ и электрокардиограммой.

Ирина Прохорова:
Малое открытое овальное окно не несет в себе никаких ограничений. Как правило, дети могут спокойно заниматься любой физической активностью. Бывает опасное – в зависимости от размеров овального окна, в зависимости от того, насколько большой сброс крови через него идет, расширяются ли камеры сердца. То есть изменяется ли сердце под воздействием большого сброса крови. Тогда мы направляем к кардиохирургам, они решают вопрос об оперативном вмешательстве.

*На правах рекламы.

# Реклама # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Флеболог: лечить варикоз у беременных нельзя! Что делать при расширении вен?
07 мая 2024 08:43

Флеболог: лечить варикоз у беременных нельзя! Что делать при расширении вен?

Зависимость от гаджетов и подъём тяжестей. Невролог назвала несколько причин межпозвонковой грыжи
03 мая 2024 12:22

Зависимость от гаджетов и подъём тяжестей. Невролог назвала несколько причин межпозвонковой грыжи

Почему возникают отеки? Объяснила врач-терапевт
03 мая 2024 09:26

Почему возникают отеки? Объяснила врач-терапевт

Педиатр назвала основные симптомы энтеровирусной инфекции у детей. Как лечить заболевание?
02 мая 2024 09:09

Педиатр назвала основные симптомы энтеровирусной инфекции у детей. Как лечить заболевание?

Что может вызвать отит у ребёнка? Педиатр рассказала об осложнениях и способах профилактики
29 марта 2024 09:48

Что может вызвать отит у ребёнка? Педиатр рассказала об осложнениях и способах профилактики

От чего может развиться гайморит и как лечить заболевание? Пообщались с ЛОР-врачом
19 марта 2024 08:48

От чего может развиться гайморит и как лечить заболевание? Пообщались с ЛОР-врачом

Педиатр: зелёнка все ещё актуальна. Как ухаживать за ребёнком, больным ветрянкой?
15 марта 2024 08:16

Педиатр: зелёнка все ещё актуальна. Как ухаживать за ребёнком, больным ветрянкой?

Дешевле, чем новый телефон, и безболезненно. Офтальмолог рассказал о преимуществах лазерной коррекции зрения
15 марта 2024 07:01

Дешевле, чем новый телефон, и безболезненно. Офтальмолог рассказал о преимуществах лазерной коррекции зрения

Дистрофия сетчатки. Рассказываем о симптомах и методах лечения заболевания
14 марта 2024 08:45

Дистрофия сетчатки. Рассказываем о симптомах и методах лечения заболевания

Педиатр: «Кашель – это симптом какого-то заболевания, поэтому лечить кашель неправильно»
14 марта 2024 08:41

Педиатр: «Кашель – это симптом какого-то заболевания, поэтому лечить кашель неправильно»

Что такое астигматизм и когда он требует лазерной коррекции зрения? Объяснил врач-офтальмолог
13 марта 2024 08:34

Что такое астигматизм и когда он требует лазерной коррекции зрения? Объяснил врач-офтальмолог

Сахарный диабет может привести к проблемам со зрением. Офтальмолог рассказала подробно
12 марта 2024 08:35

Сахарный диабет может привести к проблемам со зрением. Офтальмолог рассказала подробно