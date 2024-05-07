Какие врождённые изменения сердца абсолютно не опасны для ребёнка? Ответил врач

Малые аномалии развития сердца – это врожденные изменения, которые в большинстве случаев никак не сказываются на здоровье больного и не несут в себе грубых клинических нарушений.

Ирина Прохорова, детский кардиоревматолог медицинского центра «Мерси»: На УЗИ сердца в среднем встречается у детей от 40 % до 70 %. В более старшем возрасте выявляемость структурных аномалий сердца намного реже. Что к ним относится? Это пролапс митрального клапана, нарушение его функций, аневризма межпредсердной перегородки, открытое овальное окно, дополнительные хорды левого желудочка, сеть Киари и так далее.

Чаще всего на прием к детскому кардиоревматологу обращаются с такой малой аномалией развития сердца, как открытое овальное окно. Около 20 % пациентов живут с таким диагнозом всю жизнь.

Ирина Прохорова:

Внутриутробно при плотном кровообращении это дополнительный путь, обходной путь для крови, пока не работают легкие. С первым вдохом ребенка значимость овального окошка снижается, утрачивается и оно прикрывается специальной заслонкой. По мере роста ребенка, чаще всего это ближе к году, заслонка прирастает к краям овального отверстия и овальное окошко закрывается. Но так происходит не всегда.