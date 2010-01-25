Белорусские ученые «взломали» код A/H1N1

Создан новый препарат против свиного гриппа. Он уже прошел все клинические исследования и скоро появится в аптеках.

Над разработкой нового препарата наряду с фармацевтами занимались ученые из Национальной академии наук. Если обычно на это уходит около пяти лет, то в данном случае специалисты поторопились. И уже через год получили положительный результат. Несколько клинических исследований и испытаний и стало понятно — новое средство действительно не только защищает от свиного гриппа, но и лечит неизвестный доселе вирус.

Новое лекарство станет достойной заменой известному швейцарскому аналогу — «Тамифлю». Все хорошо помнят ажиотаж, связанный с этим препаратом в аптеках. У него гораздо меньше побочных действий, он разрешен детям и более эффективный — попадает в кровь уже через полчаса после применения.

Петр Петров, первый заместитель директора Института фармакологии и биохимии НАН Беларуси:

Как только человек почувствует симптомы заболевания — кашель, высокая температура, ломота, головная боль — необходимо принять препарат как можно быстрее, желательно в течение сорока часов. Но мы не ограничиваем действие этого препарата, он эффективен. Последующий прием препарата — 2 капсулы в день в течение пяти дней — обычно завершает лечебный процесс.

Первая партия лекарства, а это около 300 тысяч упаковок, уже готовится на одном из фармацевтических предприятий страны. По мнению специалистов, этого вполне хватит, чтобы удовлетворить спрос белорусов.

В течение месяца новый препарат появится во всех больницах и клиниках страны. А также в аптеках и будет стоить в два раза дешевле импортного аналога. С учетом того, что Беларусь — второй в мире производитель лекарства такого рода, возможно его продвижение на экспорт. Так что бояться новой вспышки свиного гриппа не стоит, белорусские медики его встретят во всеоружии.