Беременность и роды

Виталий Дорошевич, заместитель директора по акушерству и гинекологии Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» :
Учитывая нашу сложную жизнь и нашу экологию, любая женщина, которая собирается стать матерью, должна беременность планировать.
Известно, что женщина может стать матерью в период от 18 до 45 лет. Конечно, случаются и более ранние и более поздние беременности. Оптимальным возрастом для рождения первого ребенка гинекологи считают период с 20 до 25 лет.
Виталий Дорошевич:
У девочек уже при рождении заложены фолликулы в яичниках, и они не обновляются. И на протяжении жизни вся негативная информация – отрицательные эмоции, заболевания, вредные привычки - накапливаются в этих яйцеклетках. Поэтому чем больше возраст женщины, тем выше вероятность патологической беременности или внутриутробного порока развития.
Ольга Пересада, профессор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО:
Перед тем, как забеременеть, женщина должна залечить все хронические заболевания и их острые проявления.
Колоссальная перестройка организма женщины во время беременности может спровоцировать обострение болезней, до этого дремавших годами. Больше всего в этом отношении акушеров-гинекологов настораживает состояние сердечно-сосудистой и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта и почек, органов дыхания.
Ольга Пересада:
Во время беременности любое, самое незначительное заболевание, может приобретать острые формы и приносить большие неприятности. Если женщина, кроме того, что болеет хроническими заболеваниями, не соблюдает элементарные правила – курит, употребляет алкоголь, плохо питается, - это создает предпосылки к обострению этих заболеваний.
Если в семье прослеживаются наследственные заболевания, связанные с нарушением развития уже имеющегося ребенка, такая семья направляется на генетическое консультирование.
Ирина Наумчик, заместитель директора по медицинской генетике РНПЦ «Мать и дитя»:
Риск того, что в семье может родиться ребенок с каким-то врожденным или наследственным заболеванием есть абсолютно у любой семьи, это общечеловеческий риск. В тех семьях, где есть наследуемые заболевания или где путем обследования установлено, что родители являются здоровыми носителями измененного гена, и, следовательно, для их потомства существует повышенный риск заболевания, в таких семьях мы обсуждаем возможности проведения диагностики в течение беременности.
На стадии планирования беременности родителям нужно провести полное медицинское обследование своего организма для того, чтобы быть уверенными, что в их семье родится здоровый ребенок. И если акушер-гинеколог «дает добро», будущие папа и мама приступают к делу, с нетерпением ожидая характерных симптомов.
При появлении признаков беременности будущая мама должна бежать не на УЗИ, а на прием к своему гинекологу. Только он может точно выставить радостный диагноз. После этого беременная женщина переходит под наблюдение врача женской консультации.
В среднем консультацию за период беременности будущая мама посещает 16-18 раз. Цель такого регулярного наблюдения – дать женщине все необходимые рекомендации и предупредить развитие патологий беременности.
Несколько раз на протяжении беременности женщинам проводится УЗИ. На разных сроках этот метод дает важную для врача-гинеколога информацию.
Ирина Гологутская, акушер-гинеколог 3 ГКБ:
Мы рекомендуем 3, максимум 4 раза при нормально протекающей беременности проходить УЗИ. Это сроки 12 недель, 20-22 недели, 30 недель и перед самыми родами – 37 недель.
Татьяна Королева, акушер-гинеколог женской консультации:
С помощью УЗИ оценивается состояние плода по размерам, развитию, соответствуют ли они сроку, нет ли отставания в развитии, оценивается система органов, в частности, сердца, состояние головного мозга. Более позднее обследование проводится для того, чтобы оценить состояние, если есть нарушения по КТГ(крдиотография).
Если в ходе ультразвукового исследования гинеколог обнаружит явные нарушения в развитии плода, это может явиться показанием для проведения более углубленного генетического исследования.
Ирина Наумчик:
Врач-генетик решает, нужно ли проводить дополнительное обследование. Женщине может быть предложено исследование околоплодных вод с тем, чтобы уточнить причину нарушения в состоянии плода. Если выявляется серьезное заболевание, которое в будущем может привести к серьезным нарушениям состояния здоровья ребенка, то тогда семья имеет возможность решить, целесообразно ли продолжение такой беременности.
Кроме УЗИ оценить, соответствует ли развитие плода норме, гинекологам женской консультации помогают и другие инструментальные методы, среди них один из важнейших – фетальное мониторирование.
Татьяна Королева:
В третьем триместре беременности всем женщинам проводится КТГ (кардиотография), оценивается состояние плода во время беременности. Этот аппарат с автоматическим режимом сам расшифровывает, оценивает и выдает результат. Это исследование позволяет выявить страдания плода, если наступает хроническая или острая гипоксия, могут быть выявлены нарушения питания плода.
Беременность – это своеобразная гормональная буря внутри хрупкого женского организма. Вдобавок к этому, беременная не застрахована, как и все остальные люди, от различных инфекций, да и, в конце концов, от банального стресса. Учитывая эти обстоятельства, можно представить, какую тяжелую, в прямом и переносном смысле, ношу носит каждая будущая мама.
Ольга Пересада:
Сама по себе беременность может давать разные виды патологии. Прежде всего - это гистозы. Проявляется гистоз повышенным артериальным давлением, отеками и появлением белка в моче. Это состояние лечится очень плохо, практически с ним нужно прожить какую-то часть беременности, а если состояние ухудшается, то мы рекомендуем даже досрочное прерывание беременности.
Определенную угрозу представляет и невынашивание беременности. Причины этой патологии находят и в стрессах, и в повышенной активности женщины, и в несоблюдении режима. Важно, что на нынешнем этапе развития медицины в некоторых случаях врачи успевают помочь таким женщинам.
Ирина Гологутская:
Лечение в стационаре нужно при осложнении беременности. Это обострение пиелонефритов, хронические или острые гистационные пиелонефриты, это угрожающие преждевременные роды, нарушение фетоплацентарного кровотока, когда ребенок отстает по своим размерам от развития, соответственно, страдает. Это могут быть вирусные инфекции, затяжное течение простудных заболеваний, длительная температура, которая осложняется пневмонией, гриппом – они также требуют госпитализации.
Существует целый перечень заболеваний и состояний, беременность при которых абсолютно противопоказана.
Елена Латникова, заведуюшая отделением экстрагенитальной патологии беременности РНПЦ «Мать и дитя»:
В отделении экстрагенитальной патологии проходят лечение пациенты с серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, такими, как врожденные и приобретенные пороки сердца, осложненные сердечной недостаточностью и легочной гипертензией, больные с нарушениями сердечного ритма, с артериальной гипертензией и другой сердечно-сосудистой патологией. Также здесь лечатся и готовятся к родоразрешению беременные, страдаюшие сахарным диабетом, находящиеся на инсулине. В основном мы принимаем решение продолжать беременность, чтобы помочь каждой женщине, которая нуждается в материнстве.
Елена Латникова:
Тяжелый сахарный диабет до сих пор является противопоказанием для беременности. Несмотря на это, женщины хотят рожать и быть мамами. Поэтому сейчас существует множество методов ведения беременности, с помощью которых можно пролонгировать беременность до сроков практически зрелого плода. К ним, например, относится «инсулиновая помпа» - метод, который позволяет дозированно вводить инсулин в организм беременной.
Ольга Пересада:
Беременность – это прекрасное состояние в жизни женщины. Нужно прислушиваться к нашим бабушкам, когда они говорят, что беременная женщина должна смотреть на все красивое, слушать хорошую музыку, думать о хорошем. Женщина должна понимать, что этот период должен пройти на хороших эмоциях.