Беременность и роды

Виталий Дорошевич, заместитель директора по акушерству и гинекологии Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» :

Учитывая нашу сложную жизнь и нашу экологию, любая женщина, которая собирается стать матерью, должна беременность планировать.

Известно, что женщина может стать матерью в период от 18 до 45 лет. Конечно, случаются и более ранние и более поздние беременности. Оптимальным возрастом для рождения первого ребенка гинекологи считают период с 20 до 25 лет.

Виталий Дорошевич:

У девочек уже при рождении заложены фолликулы в яичниках, и они не обновляются. И на протяжении жизни вся негативная информация – отрицательные эмоции, заболевания, вредные привычки - накапливаются в этих яйцеклетках. Поэтому чем больше возраст женщины, тем выше вероятность патологической беременности или внутриутробного порока развития.

Ольга Пересада, профессор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО:

Перед тем, как забеременеть, женщина должна залечить все хронические заболевания и их острые проявления.

Колоссальная перестройка организма женщины во время беременности может спровоцировать обострение болезней, до этого дремавших годами. Больше всего в этом отношении акушеров-гинекологов настораживает состояние сердечно-сосудистой и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта и почек, органов дыхания.

Ольга Пересада:

Во время беременности любое, самое незначительное заболевание, может приобретать острые формы и приносить большие неприятности. Если женщина, кроме того, что болеет хроническими заболеваниями, не соблюдает элементарные правила – курит, употребляет алкоголь, плохо питается, - это создает предпосылки к обострению этих заболеваний.

Если в семье прослеживаются наследственные заболевания, связанные с нарушением развития уже имеющегося ребенка, такая семья направляется на генетическое консультирование.

Ирина Наумчик, заместитель директора по медицинской генетике РНПЦ «Мать и дитя»:

Риск того, что в семье может родиться ребенок с каким-то врожденным или наследственным заболеванием есть абсолютно у любой семьи, это общечеловеческий риск. В тех семьях, где есть наследуемые заболевания или где путем обследования установлено, что родители являются здоровыми носителями измененного гена, и, следовательно, для их потомства существует повышенный риск заболевания, в таких семьях мы обсуждаем возможности проведения диагностики в течение беременности.

На стадии планирования беременности родителям нужно провести полное медицинское обследование своего организма для того, чтобы быть уверенными, что в их семье родится здоровый ребенок. И если акушер-гинеколог «дает добро», будущие папа и мама приступают к делу, с нетерпением ожидая характерных симптомов.

При появлении признаков беременности будущая мама должна бежать не на УЗИ, а на прием к своему гинекологу. Только он может точно выставить радостный диагноз. После этого беременная женщина переходит под наблюдение врача женской консультации.

В среднем консультацию за период беременности будущая мама посещает 16-18 раз. Цель такого регулярного наблюдения – дать женщине все необходимые рекомендации и предупредить развитие патологий беременности.

Несколько раз на протяжении беременности женщинам проводится УЗИ. На разных сроках этот метод дает важную для врача-гинеколога информацию.

Ирина Гологутская, акушер-гинеколог 3 ГКБ:

Мы рекомендуем 3, максимум 4 раза при нормально протекающей беременности проходить УЗИ. Это сроки 12 недель, 20-22 недели, 30 недель и перед самыми родами – 37 недель.