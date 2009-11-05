Белорусы пытаются вернуть защитные маски обратно в аптеки

Белорусское общество защиты потребителей зафиксировало несколько случаев обращений граждан по поводу возможности возврата купленных в аптеках защитных масок.

Председатель организации Анна Суша отметила, что повторяется ситуация начала года, когда многие белорусы поддались панике и во время ажиотажного спроса приобрели ненужную бытовую технику (телевизоры, холодильники), а потом пытались ее сдать в магазины.

«Сейчас к нам стали звонить люди с вопросом: «Можно ли вернуть защитные повязки?». Мы отвечаем, что лекарственные средства, изделия медицинского назначения надлежащего качества включены в перечень товаров, не подлежащих замене и возврату. Поэтому советуем более рационально относиться к покупкам и приобретать только то, что действительно нужно», — рассказала Анна Суша.

В РУП «Белфармация» (сеть государственных аптек) сообщили, что действительно было несколько случаев обращений по поводу возврата противовирусных лекарственных средств и масок, в частности в аптеках Бреста.

Пока в Беларуси спрос на защитные повязки и противовирусные препараты не спадает, за считанные дни раскуплен четырехмесячный запас необходимых к сезону повышенной заболеваемости лекарств. В частности, за последние пять дней только в аптеках Минска продано более 102 тыс. упаковок «Арпетола» (за весь 2008 год - только 23 тыс. упаковок), сообщает БЕЛТА.

«Люди поддались панике. К примеру, одного тюбика оксолиновой мази хватит на семью на весь эпидсезон, а люди берут по 3-4 тюбика. Защитных масок покупают по 150-200 штук. Это абсолютно не нужно. Не стоит брать слишком много упаковок, ведь закончится срок годности препарата, и его придется выбросить. А кто-то срочно нуждается в этом лекарстве», — отметили в РУП «Белфармация».

По словам специалистов, сейчас аптеки работают в усиленном режиме даже в выходные и праздничные дни, продлено время работы. Лекарства для профилактики гриппа и ОРВИ поступают прямо с колес — их привозят регулярно, два раза в день.