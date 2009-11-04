Минчане штурмуют аптеки, скупая партии лекарств про запас

Какая ситуация в столичных больницах и когда на прилавках снова появятся необходимые медикаменты?

Болезнь Сергея Леонтьевича началась с симптомов безобидной простуды. Принял пару таблеток и понадеялся на авось. Три недели назад попал в реанимацию с двусторонней пневмонией. А сегодня врачи вынесли вердикт – можно выписывать.

Сергей Колос, пациент 6-ой городской клинической больницы:

Лично мне давались любые лекарства, которые мне были нужны. При высокой температуре меня подняли из реанимации, и теперь я здесь и живой и здоровый.

В шестую минскую больницу поступают больные с постгриппозными осложнениями. По камерам видеонаблюдения заместитель главного врача наблюдает за эпидемиологической обстановкой.

Лилия Прасмыцкая, заместитель главного врача по медицинской части 6-ой городской клинической больницы:

В настоящее время вы видите: перед приемным отделением нашей больницы нет ни одной машины скорой помощи, в настоящее время отсутствуют и пациенты в приемном отделении.

Медики к сезонному подъему заболеваемости оказались готовы. Закупили все необходимые лекарства.

Лилия Прасмыцкая, заместитель главного врача по медицинской части 6-ой городской клинической больницы:

У нас хватает масок, дезинфицирущих. Самые современные, которые существуют.

Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением № 2 6-ой городской клинической больницы:

На сегодняшний день у нас на 60 койках – 64 человек. Естественно, преобладают больные с острой и легочной патологией. я помню года, когда количество больных превышало этот сезон. То, что больные болеют пневмонией в этот сезон, – это не ново.

Тем временем, в аптеках вирус гриппа превратился в вирус ажиотажа. За выходные минчане скупили все запасы лекарств. Причем берут в основном впрок, отсюда и нехватка медикаментов.

Юрий Бойко, заведующий аптекой:

Но ажиотажный спрос населения, а также прошедшие выходные, когда склады не работали, а люди в силу именно ажиотажа скупали всё, что требуется и что на данный момент не требуется, образовался определенный пробел. Люди покупают про запас, причем в таких количествах, что, наверное, хватит лет на 5-6 вперед.

Из-за таких «плюшкиных» сегодня не хватает лекарств тем, кто на самом деле болен. Поговорку «лечись с умом» столичные жители проигнорировали, и за пару дней скупили все запасы отечественных препаратов. В некоторых аптеках есть и импортные средства профилактики, но дорогие.

Несмотря на нехватку лекарств, медики утверждают: самое действенное средство профилактики по-прежнему марлевая повязка. Если и их в аптеках не оказалось, лучший способ – изготовить её самостоятельно из обычного марлевого бинта, сложив его в несколько слоев.

Тех, кому всё-таки удалось приобрести антивирусные маски, в городе огромное количество. Наверняка и это всё больше и больше подогревает ажиотаж. Анна в повязке ходит уже третий день. Упаковка спасительных масок досталась девушке непросто.

Слово «привоз» сегодня самое долгожданное не только покупателей, но и для фармацевтов. Однако когда необходимые препараты появятся в достаточном объеме, не знают даже аптечные поставщики.

Самое лучшее средство от простуды – здоровый образ жизни и постоянное закаливание. Это доказали военные. Несмотря на то, что они постоянно в находятся в коллективе, простудившихся здесь единицы.

В связи со сложившимся ажиотажем, государственные аптеки заживут ночной жизнью. Такой график работы продлится до 16 ноября. Только когда белорусы смогут увидеть там марлевые повязки и прочие средства, знают только в Минздраве.