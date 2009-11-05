А.Лукашенко: Это обычная провокация фармацевтических компаний

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в Беларуси и других странах.

По прилёту накануне вечером в Международный аэропорт Киева «Борисполь», Александр Лукашенко пообщался с прессой и, в частности прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в Беларуси и других странах. Президент считает, что ажиотаж нагнетают фармацевтические компании.

Александр Лукашенко:

Это паника, которая потихоньку крадётся и к нам — вы же видите, что происходит в Минске. Надо успокоиться и жить, потому что, насколько я знаю, у нас заболевших пневмонией сейчас значительно меньше, чем в прошлый период, и в Украине тоже по статистике смертей от пневмонии в этот период меньше, чем в прошлый. И тогда никто не визжал по-свинячьи по этому поводу. Это обычная провокация фармацевтических компаний, я уверен на 98%. Это их замашки. Есть ещё в мире такие люди, которые хотят заработать денег на человеческом несчастье.