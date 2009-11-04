Эпидемиологического ажиотажа в регионах не наблюдается

Чем дальше от черты столицы, тем меньше неоправданного беспокойства у местного населения.

Причина одна – жители деревни не пользуются интернетом так часто, как минчане, а значит, не поглощают слепо информацию отдельных источников СМИ о нашумевшей панике вокруг гриппа.

Чем дальше от черты столицы, тем полнее склады аптек и витрины. Ажиотаж наводят разве что заезжие минчане - выручку логойским фармацевтам они увеличили за день в четыре раза.

Принцип «меньше знаешь, лучше спишь» в деревне Коптёвка Гродненской области себя полностью оправдывает. Здесь ни о каком карантине даже и не думают. Слышали по телевизору про свиной грипп, но отвечают житейской мудростью: «гриппа бояться — свиней не кормить».

Чеснок и лук – здесь лучшие средства борьбы с болезнями. А тем, кто придет к врачу простуженным, даже ждать в очереди не придется: и утром, и вечером процедурный кабинет пуст.

Елена Андрушкевич, заведующая Коптевской врачебной амбулаторией:

У нас еще нет ни одного случая гриппа, только подъем ОРВИ. У нас посетителей до 30 человек, а по плану я должна принять 27 человек.

Никаких очередей и мании скупать лекарства вслепую. Все таблетки представлены в широком ассортименте.

Такая же ситуация во всех регионах республики.

У страха глаза велики. Доказано и проверено сезонным гриппом - 2009. И самым глазорасширяющим средством, к сожалению, остаются средства массовой информации. Особенно те, которые пытаются посеять панику. Непонятно только зачем и кому это действительно нужно?