Белорусские медики разработали уникальный способ пересадки клеток паращитовидной железы от живого донора и провели операцию

Это достижение — результат совместной работы эндокринологов, онкологов, специалистов медуниверситета и сосудистых хирургов. Врачи Беларуси провели уникальную операцию. Они пересадили больной женщине клетки паращитовидной железы от живого донора. Кстати, за рубежом такие операции не проводятся.

Она уже и забыла, что такое, когда ничего не болит. Тамара почти полжизни на инвалидности, а ведь ей всего-то 39. Сначала удалили щитовидную железу, а потом и паращитовидные железы — они регулируют уровень кальция в организме. Приходилось постоянно пить лекарства.

Тамара Дервоед, пациентка:

Выворачивались и суставы, и лицо перекосило, и дыхание останавливается. Трудно жить.

Пересадка тканей паращитовидной железы проблему решила. Чтобы провести такую операцию за границей смешивают ткани щитовидной и паращитовидных желез. Белорусские же ученые пошли дальше: клетки получили от живого человека, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причём риск, что чужие клетки не приживутся, снижен к нулю.

Владимир Хрыщанович, кандидат медицинских наук, ассистент второй кафедры хирургических болезней БМГУ:

Целый ряд мероприятий, который позволяет снизить иммунногенную реакцию пересаживаемой эндокринной ткани. И сама по себе операция, которая предполагает имплантацию в кровоток трансплантата, тоже подразумевает снижение иммунного ответа реципиента на трансплантат.

Преимущество такой технологии ещё и в том, что после операции о таблетках можно забыть навсегда. Причём, её можно делать даже больным сахарным диабетом. Новую ткань пересаживают в сосуд на бедре.

Станислав Третьяк, заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор:

Впервые в мировой практике была получена чистая культура паращитовидных желез от живого донора. Это ведь не сформировавшийся орган. Это разобщённые клетки, которые определённым образом культивировались. Потом эта масса была заключена в контейнер, который пересажен в артерию.

О достижении белорусские врачи зарубежным коллегам пока не рассказывают. Мол, новый метод нужно отработать до автоматизма. Однако уже сегодня первая пациентка стала на ноги.

В листах ожидания врачей на пересадку тканей паращитовидной железы уже несколько человек. Подходящие доноры тоже нашлись. Это значит, что больные пациенты получили надежду на здоровую жизнь.