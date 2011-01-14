Минчане могут воспользоваться услугами сиделки бесплатно

Отныне тем, кто попадает под категорию «одинокие и нетрудоспособные», больше не придется самим платить за больничный уход. Все затраты берет на себе городской бюджет. Сегодня же стоимость услуг сиделки составляет около 5 000 рублей в час днем и порядка 6 000 - ночью. Такие услуги оказывают специалисты всех девяти территориальных центров соцобслуживания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Татьяна Князева, главный специалист отдела адресной помощи комитета по труду, занятости, социальной защите: Все граждане, чьи пенсии не превышают двух бюджетов прожиточного минимума, будут получать эти услуги на условиях возмещения затрат до бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день эта сумма составляет 283 000.
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