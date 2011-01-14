Минчане могут воспользоваться услугами сиделки бесплатно

В очередь на лечение и операции на сердце в Беларуси записываются россияне, украинцы и граждане других стран СНГ

Белорусские хирурги готовятся впервые пересадить комплекс сердце-легкое. В последние годы белорусская кардиология совершила решительный рывок вперед. При этом высокие технологии внедряются не только в Республиканских центрах, но и в региональных клиниках.