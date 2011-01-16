Диоксиновый скандал в Германии: опасное вещество обнаружили еще на тысяче ферм

Все они сейчас закрыты. В ходе расследования выяснилось, что фирма-производитель кормов для животных и домашней птицы предоставила не полный список хозяйств, куда поставлялись опасная продукция.

Теперь руководителю компании-поставщика грозит тюремное заключение сроком на несколько лет. Сама же фирма уже заявила о банкротстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В общей сложности в стране закрыто более пяти тысяч предприятий. Помимо этого, многие государства ввели запрет на поставку яиц и мяса из Германии.