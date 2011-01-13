Около 30 белорусов ежегодно нуждаются в операциях на ушах

Эта операция, по сути, войдет в историю. Белорусские хирурги первыми в СНГ восстановили ухо с помощью титановых и силиконовых имплантов. Пациенткой стала 10-летняя девочка. Она сильно обгорела при пожаре и потеряла сразу оба ушка.

Диана перенесла 30 операций. В ожогах у девочки было 70% тела. Тогда врачи боролись за жизнь, теперь – за внешность. Уже сделали пересадку кожи, убрали рубцы и восстановили губы. К этой очередной операции Диану готовилась три месяца. Врач лично подбирал импланты по цвету и размеру. Они будут точь-в-точь как настоящие уши.

Диана Круглик:

Мы ездили с врачом, он показывал мне ушки: настоящие и ненастоящие. Надо было отгадывать. И я не отгадала.

Трагедия произошла семь лет назад. Она с младшей сестрой играла дома у печки. Девочка подошла к огню слишком близко. Сначала Диану привезли в местную больницу, затем в Минск, в ожоговый центр. Геннадий Викторович – один из первых, кто оказывал помощь.

Геннадий Гудный, заведующий отделением анастезиологии и реанимации РНПЦ «Оториноларингологии»:

Ребенок не мог снять одежду. Одежда на ней практически сгорела.

Она поступила в крайне тяжелом состоянии и была бесперспективной. То, что она выжила, это большая заслуга комбустиологов. И ресурс здоровья у нее высокий.

Это первый этап операции. Сначала ей установят титановые опоры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А через три месяца на этот металлический каркас наденут съемные силиконовые импланты. Стоимость каждого – 12 миллионов рублей. Операцию ребенку сделали бесплатно.

Дмитрий Затолока, заместитель директора по клинической работе РНПЦ «Оториноларингологии»:

Срок службы ушных раковин по данной технологии – два года. То есть в любом случае через два года делаются новые ушные раковины. Другое дело, если это взрослый человек. Они делаются по тому же слепку, который был в прошлый раз. У детей – по новому размеру.

В центре сейчас делают абсолютно все операции по восстановлению слуха. Ставят протезы среднего уха и используют костные слуховые аппараты. Специалисты постоянно повышают квалификацию. В частности, к этой операции стажировались в Швеции.

Ежегодно в нашей стране около 30 белорусов нуждаются в подобной хирургической эстетике. Врачи уже говорят о том, что смогут оперировать и иностранцев. А это значит, что экспорт медицинских услуг будет расширяться.

Белорусские хирурги первыми в СНГ восстановили ушную раковину ребенку с помощью имплантатов