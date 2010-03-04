Запрет на распитие пива: ответы на самые часто задаваемые вопросы

С 23 февраля в Беларуси вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам административной и уголовной ответственности».

Изменения, в частности, коснулись статьи 17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Новшества предусматривают ответственность за распитие пива и слабоалкогольных напитков в общественных местах. Только в первый день действия закона стражами правопорядка в Минске было зафиксировано 80 фактов распития пива в общественных местах. А за неделю количество подобных фактов в столице возросло до 354, сообщает в ГУВД Мингорисполкома .

Как отмечает заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник милиции общественной безопасности Владимир Новиткевич, основная масса таких правонарушений выявляется в парках и скверах на протяжении проспектов Независимости и Победителей, а также в парках Горького и Челюскинцев. Милиция напоминает минчанам и гостям столицы о том, что распитие пива и других алкогольных напитков в общественных местах влечет наложение штрафа суммой до 280 тысяч белорусских рублей, а в некоторых случаях – свыше 500 тысяч рублей.

В последнее время часто звучат вопросы, касающиеся различных аспектов вступившего в силу запрета на распитие пива в общественных местах. Приводим ответы на часто задаваемые вопросы.

– Что является общественным местом?

– Общественным местом является участки местности, здания, сооружения, маршрутные транспортные средства, находящиеся в пределах населенного пункта, за исключением жилищ и огороженных участков местности, прилегающих к жилищам граждан индивидуальной застройки, а также находящиеся вне пределов населенного пункта маршрутные транспортные средства, здания и сооружения, предназначенные для свободного (за плату) посещения гражданами.

– Можно ли пить пиво на балконе в своей квартире?

– Да, на собственном балконе пить пиво можно. Но если это общий балкон, или балкон на несколько квартир, то распивать напитки здесь запрещено.

– Нарушу ли я закон, если пью пиво в парке скрытно, из пакета?

– Однозначно это нарушение. Ведь непосредственно правонарушением является факт распития пива и других спиртных напитков, а не то, в какой таре они упакованы.

– Можно ли прилюдно пить безалкогольное пиво?

– Да, можно.

– Я пью пиво в парке, а при приближении сотрудников милиции прячу бутылку в пакет. Имеют ли законные основания сотрудники милиции заглянуть в мой пакет.

– Да, имеют. Такое процессуальное действие как «осмотр» предусмотрено статьей 10.13 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Так, в ч.1. сказано, что «основанием для проведения осмотра места совершения административного правонарушения, помещения, жилища и иного законного владения, предметов и документов является наличие достаточных оснований полагать, что в ходе осмотра могут быть обнаружены следы административного правонарушения, иные материальные объекты, выяснены другие обстоятельства, имеющие значение для дела об административном правонарушении». В ч.2. этой же статьи указано, что «осмотр вещей, ручной клади, багажа, орудий охоты и добычи рыбы или других водных животных и иных предметов осуществляется в присутствии лица, в собственности или владении которого они находятся. В случаях, не терпящих отлагательства, указанные вещи, предметы могут быть подвергнуты осмотру с участием двух понятых в отсутствие собственника (владельца)».

– А если я против того, чтобы мой пакет осматривали даже на законных основаниях?

– В таком случае сотрудник милиции обязан задержать гражданина и доставить его в орган внутренних дел на основании ст.8.2 ПИКоАП РБ (Административное задержание физического лица), где и будет осуществлен личный обыск задержанного на основании ст.8.6 ПИКоАП РБ.

– Могут ли меня принудительно освидетельствовать, если я отказываюсь признавать факт употребления пива?

– Да, принудительное освидетельствование предусмотрено ч.4 ст.10.14 ПИКоАП РБ, в которой указано, что «в случае отказа лица, в отношении которого ведется административный процесс, от освидетельствования оно может быть освидетельствовано в принудительном порядке».

– Можно ли пить пиво в поезде, на стадионе?

– Что касается поездов, то распивать пиво и другие спиртные напитки в вагонах запрещено. Но вы можете совершенно спокойно выпить любимый пенный напиток в вагоне-ресторане. На стадион пиво запрещено проносить, но, что касается «Минск-Арены», его можно попить в перерывах в баре.

– Имею ли я право выпить пива на станции метро?

– Нет, не имеете. Станции минского метрополитена, равно как и все прочие подземные переходы, являются общественным местом. Поэтому пиво там распивать категорически воспрещено.