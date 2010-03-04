В Великобритании кокаин оказался дешевле кофе, вина и пива

Цена дозы кокаина в Великобритании упала ниже цены чашки кофе в уличных кафе. Об этом говорится в докладе Комитета по внутренним делам нижней палаты британского парламента, который посвящен торговле кокаином в стране.

В документе указано, что за период с 1999 по 2009 годы розничная цена на кокаин упала в два раза - с 80 до 40 фунтов стерлингов за грамм. Соответственно, разовую дозу дорожку кокаина можно приобрести по цене от двух до восьми фунтов стерлингов.

Как отмечает газета The Daily Mail, чашка кофе на вынос стоит дороже двух фунтов стерлингов, а бокал вина или пинта пива в Лондоне, за которые просят около 3,5 фунта, существенно превосходят по цене начальную дозу кокаина.

В докладе отмечается, что количество потребителей кокаина в Великобритании за последние одиннадцать лет увеличилось в пять раз. При этом полиции удается перехватить только небольшую часть поступающих в страну наркотиков: в 2009 году было изъято 3,5 тонны кокаина, тогда как ввезено было, по оценкам экспертов, около 30 тонн.

Цены на кокаин в Великобритании продемонстрировали за последнее десятилетие противоположные тенденции. Если розничная цена упала, то оптовая за тот же период выросла. Наркодилеры вышли из положения с помощью добавок — за последние годы «чистота» продаваемого на улице кокаина существенно снизилась. Зачастую покупатель получает только 25-процентный порошок, в некоторых случаях концентрация наркотика опускается до 5%, отмечает Lenta.ru.

По оценкам авторов доклада, в 2008 году из-за употребления кокаина в Великобритании скончались 235 человек. Парламентарии считают, что одним из важных методов борьбы с кокаиновой наркоманией должна быть пропаганда и развенчание мифа о нем, как о «безопасном» наркотике.