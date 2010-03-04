Привлечь внимание к проблеме донорства костного мозга

В городской ратуше стартовал благотворительный проект «Дело жизни».

В белорусском банке доноров сейчас всего около 500 человек, и в случае необходимости пересадки только за поиск донора пациенту придется выложить порядка 15 тысяч евро.

Создание Национального регистра типированных доноров костного мозга поможет не только снизить смертность от гематологических и онкологических заболеваний в нашей стране, но и, возможно, поможет пациентам в других странах.

Яна Грибова, PR-менеджер проекта «Дело жизни»:

Мы инициировали это мероприятие: мы стремимся к созданию донорского регистра и искренне надеемся, что наше мероприятие позволит привлечь внимание общественности, в частности, внимание каждого из нас к тому, что рядом с нами может умереть человек, которого мы можем спасти сегодня.