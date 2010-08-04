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Из-за запрещенного препарата в снотворном для беременных 10 тысяч детей родились без рук

04 августа 2010 12:54
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Успокоительное и снотворное средство для беременных Contergan содержал запрещенный препарат талидомин, из-за употребления которого 10 тысяч детей по всему миру родились без рук, а иногда и без рук, и без ног.

Иногда смертельно опасные препараты легализуются, хотя клинические испытания проводились, но недостаточно тщательно. Немецкий препарат Contergan в Германии знаком очень многим. Он появился в 1957 году и был разрекламирован как безвредное успокоительное и снотворное средство для беременных. Эти таблетки рекомендовали все врачи и заявляли, что никаких побочных эффектов это средство не имеет.

фото Contergan

фото исследование

Лишь 4 года спустя выяснилось, что все пилюли содержали запрещенный препарат талидомин, из-за употребления которого, 10 тысяч детей по всему миру родились без рук, а иногда и без рук, и без ног. Одной из жертв этого лекарства стала Марион Диа. Вот уже 40 лет она без помощи рук справляется со всеми трудностями жизни.

Марион Диа, пострадавшая:
Я считаю себя жертвой лекарства Contergan. А вот моей матери никогда и никаких упреков не делала. Я во всем виню фирму производителя этих таблеток, которая не исследовала воздействие препарата достаточно тщательно.

фото марион диа

Для Марион жизнь стала действительно большим испытанием. Ведь заваривать кофе или работать за компьютером ей приходится с помощью ног.

фото Марион Диа

фото Марион Диа

Несмотря на все невзгоды, Марион ведет жизнь обычного полноценного человека. В ее доме всегда чисто и приготовлен вкусный обед, единственное, что омрачает ее жизнь, — это черствость некоторых людей.

Марион Диа:
Были случаи, когда я беременная шла по улице, а люди плевали в меня и орали, мол сама инвалид, а теперь еще и детей-инвалидов рожать собираюсь. Я очень часто бываю в интернете, люблю искать ответы на вопросы, которые меня интересуют, пишу письма и играю во все подряд, это моя слабость. Я могу играть часами.

Все плохое эта мужественная женщина старается забывать. Она находит везение в том, что она жива. А ведь жертв этого препарата из 10 осталось в живых менее трех тысяч. Она радуется мелочам, которые происходят с ней каждый день. А уж тем более таким ярким событиям, как съемка в настоящем фильме.

фото Марион Диа

фото Марион Диа

Марион Диа:
Режиссер фильма нашел меня и предложил сыграть ангела. Мне было очень интересно, это была целая сцена в кино.

Она считает себя по-настоящему счастливой, ведь она смогла родить двух здоровых сыновей. Но никто не может гарантировать, что у внуков Марион не окажется заболеваний, связанных с тем страшным препаратом, что оставил без рук их бабушку.

фото Марион Диа

Сегодня Марион не ждет ни от кого помощи, а сама помогает людям. В своем интернет-дневнике она дает советы тем, кто в силу своих физических возможностей не может что-то сделать. Марион старается настроить их на позитивный лад.

А фирма, выпустившая то злополучное лекарство, и до сегодняшнего дня процветает. Ее годовой оборот — 1,5 млрд. евро, а ее владельцы входят в список 30 наиболее богатых семей в Германии. Но страшнее всего то, что сам препарат все еще входит в перечень продаваемых сегодня медикаментов.

фото Марион Диа
# Здоровье

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