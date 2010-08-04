Из-за запрещенного препарата в снотворном для беременных 10 тысяч детей родились без рук

Успокоительное и снотворное средство для беременных Contergan содержал запрещенный препарат талидомин, из-за употребления которого 10 тысяч детей по всему миру родились без рук, а иногда и без рук, и без ног.

Иногда смертельно опасные препараты легализуются, хотя клинические испытания проводились, но недостаточно тщательно. Немецкий препарат Contergan в Германии знаком очень многим. Он появился в 1957 году и был разрекламирован как безвредное успокоительное и снотворное средство для беременных. Эти таблетки рекомендовали все врачи и заявляли, что никаких побочных эффектов это средство не имеет.

Лишь 4 года спустя выяснилось, что все пилюли содержали запрещенный препарат талидомин, из-за употребления которого, 10 тысяч детей по всему миру родились без рук, а иногда и без рук, и без ног. Одной из жертв этого лекарства стала Марион Диа. Вот уже 40 лет она без помощи рук справляется со всеми трудностями жизни.

Марион Диа, пострадавшая:

Я считаю себя жертвой лекарства Contergan. А вот моей матери никогда и никаких упреков не делала. Я во всем виню фирму производителя этих таблеток, которая не исследовала воздействие препарата достаточно тщательно.

Для Марион жизнь стала действительно большим испытанием. Ведь заваривать кофе или работать за компьютером ей приходится с помощью ног.

Несмотря на все невзгоды, Марион ведет жизнь обычного полноценного человека. В ее доме всегда чисто и приготовлен вкусный обед, единственное, что омрачает ее жизнь, — это черствость некоторых людей.

Марион Диа:

Были случаи, когда я беременная шла по улице, а люди плевали в меня и орали, мол сама инвалид, а теперь еще и детей-инвалидов рожать собираюсь. Я очень часто бываю в интернете, люблю искать ответы на вопросы, которые меня интересуют, пишу письма и играю во все подряд, это моя слабость. Я могу играть часами.

Все плохое эта мужественная женщина старается забывать. Она находит везение в том, что она жива. А ведь жертв этого препарата из 10 осталось в живых менее трех тысяч. Она радуется мелочам, которые происходят с ней каждый день. А уж тем более таким ярким событиям, как съемка в настоящем фильме.

Марион Диа:

Режиссер фильма нашел меня и предложил сыграть ангела. Мне было очень интересно, это была целая сцена в кино.

Она считает себя по-настоящему счастливой, ведь она смогла родить двух здоровых сыновей. Но никто не может гарантировать, что у внуков Марион не окажется заболеваний, связанных с тем страшным препаратом, что оставил без рук их бабушку.

Сегодня Марион не ждет ни от кого помощи, а сама помогает людям. В своем интернет-дневнике она дает советы тем, кто в силу своих физических возможностей не может что-то сделать. Марион старается настроить их на позитивный лад.

А фирма, выпустившая то злополучное лекарство, и до сегодняшнего дня процветает. Ее годовой оборот — 1,5 млрд. евро, а ее владельцы входят в список 30 наиболее богатых семей в Германии. Но страшнее всего то, что сам препарат все еще входит в перечень продаваемых сегодня медикаментов.