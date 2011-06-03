За сбор металлолома на улице — штраф до 100 базовых величин!

Житель г. Дзержинска Александр Хлебец решил вспомнить старые добрые пионерские времена и собрать металлолом в лесу, заодно и подзаработать. Но, как оказалось, сбор металлолома карается штрафом от 20 до 100 базовых величин, ведь это незаконная предпринимательская деятельность!

Александр Хлебец:

У меня есть машина — микроавтобус. Ничего не подозревая, что мы нарушаем какие-то законы, с другом собрались и поехали собирать металлолом.

В поисках презренного металла Александр целый день бродил по близлежащим полям и лесам. Наконец, загрузив машину до предела ржавыми отходами, мужчина отправился в пункт приема металла. В уме он уже подсчитывал доход: 580 000 рублей за тонну. Однако мечты развеялись при знакомстве с правоохранителями.

Александр Хлебец:

Приехали сотрудники Госавтоинспекции, поинтересовались, чем мы тут занимаемся. Ничего не подозревая, мы объяснили: чистим лес. Попросили открыть машину. Мы показали. Там было за день то, что собрали: разные куски железа, всякого барахла.

Металлолом, который Александр посчитал никому не нужным хламом, у него конфисковали. И попросили последовать в отделение милиции.

Александр Хлебец:

Мы их убеждали, что мы наоборот сделали хорошо, почистили лес, экологии помогли.

Увы, помощь экологии Александру обошлась дорого. Теперь он будет иметь дело с налоговой инспекцией, поскольку заготовка лома и отходов черных и цветных металлов, согласно действующему законодательству, представляет собой лицензируемый вид деятельности.

Валерий Пивовар, старший оперуполномоченный УБЭП УВД Миноблисполкома:

Заготавливать лом отходов черных и цветных металлов имеют право предприятия, входящие в состав белорусского объединения по заготовке, скупке и переработке лома и отходов черных и цветных металлов.

Что же касается физических лиц, то они имеют право сдавать в приемные пункты только тот металлолом, который образовался в процессе их хозяйственной деятельности.

Иными словами, приемные пункты для сбора металлолома созданы для того, чтобы у граждан была возможность избавиться от уже непригодных металлических предметов, которые ранее использовались в быту. Это могут быть провода из меди или алюминия, автозапчасти, детали бытовой техники, предметы декоративной мебели, посуда и многое другое. Собирать же металлолом на улице, в лесу или любых других общественных местах категорически запрещено. В таком случае данные действия приравниваются к незаконной предпринимательской деятельности.

Валерий Пивовар:

Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с заготовкой лома отходов черных и цветных металлов, в настоящее время составляет до 100 базовых величин, в эквиваленте — 3,5 млн белорусских рублей.

Незнание закона не освобождает от ответственности. Вместо красного галстука и значка пионера Александру грозит штраф от 20 до 100 базовых величин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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