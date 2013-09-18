Студентов БНТУ уличили в подделке документов. Возбуждено 26 уголовных дел

Новости Беларуси. 26 уголовных дел возбуждено против студентов БНТУ за подделку документов. В первую очередь больничных листов. Такие «псевдо-оправдания» учащиеся предъявляли в деканате в качестве оправдания пропуска занятий, неявки на зачеты и экзамены. К слову, за подделку, изготовление, использование и сбыт таких документов придётся ответить. Согласно статьи Уголовного Кодекса Республики Беларусь студентам грозит от 6 месяцев ареста до 2 лет ограничения свободы. Анастасия Иванникова с подробностями.

Поводом для судебных разбирательств стали обыкновенные больничные. В их подлинности усомнились ещё в самом институте. В результате в прокуратуру для направления в суд передано 26 уголовных дел. И это лишь за первый квартал нынешнего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как оказалось, такие «псевдо-оправдания» студенты заказывали через социальную сеть или по телефону. Предложений в Интернете масса. Спросом они пользовались в первую очередь у прогульщиков. Пятикурсница Алина Зевалкина признаётся: слухи о недобросовестном бизнесе в студенческой среде ходили далеко не первый день.

Алина Зевалкина, студентка Белорусского национального технического университета:

На первом курсе я слышала, что были предложения сделать больничный, когда были проблемы с занятия ми по физкультуре. Но я таких случаев не замечала, у нас никто этого не делал.

Безусловно, работа со студентами в университете проводится. Но вот горе-ученики всё равно находятся. Факты выявлялись и раньше. Правда, случаи были единичными.

Георгий Вершина, проректор по учебной работе, экономической и финансовой деятельности Белорусского национального технического университета:

Раньше ректорат мог самостоятельно отчислить любого студента за подделку документов. Сейчас мы этого сделать не можем. Такая норма убрана, в кодексе она не прописана.

Студенческую поликлинику о достоверности справок вузы спрашивают не раз. И статистика не оптимистичная. На псевдо-больничных настоящие печати учреждения, врачей... На первый взгляд не отличить. Разница заметна лишь специалистам. Да и то не без проверки баз данных.

Ольга Папко, медсестра-медрегистратор 33-ей городской студенческой поликлиники Минска:

У каждого врача существует свой журнал. Вносится номер, дата выдачи, дата закрытия, окончательный и первоначальный диагнозы, полностью данные из паспорта - что касается больничных листов, справка - основываемся только на студенческие. Все дублируется в компьютерной программе.

Людмила Козлова, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 33-ей городской студенческой поликлиники Минска:

Проделана большая работа. Надо обязательно на фамилию этого студента найти все документы, которые у нас есть, чтобы подтвердить, что справка не выдавалась нашей поликлиникой.

В прокуратуре предупреждают: ответственности за приобретение заведомо поддельных документов не избежать. Уголовный кодекс тут суров. Студенты БНТУ, ещё в феврале попавшиеся на ненастоящих больничных, сегодня ждут решения суда.

Сергей Балашев, старший помощник прокурора Минска:

Подделка, изготовление, использование, а также сбыть официальных документов, в частности листков о временной нетрудоспособности, является уголовно наказуемым деянием. Максимальное наказание по части первой предусмотрено в виде 6 месяцев ареста либо ограничение свободы до 2 лет.