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Пенсии за 8 марта в Беларуси будут выплачены досрочно

05 марта 2013 11:40
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Новости Беларуси. Пенсии за 8 марта в Беларуси будут выплачены досрочно. Уже сегодня можно обращаться в отделения почтовой связи Минска и  сельские Брестской области.

Завтра выплаты будут производить городские отделения Брестского региона, сельские - на Гродненщине, все почты Витебской, Минской и Могилевской областей.

7 марта пенсионеров ждут в Гомельской области и городских ОПС Гродненской.

На праздник двери откроют только дежурные отделения почтовой связи. В субботу 9 марта почта будет работать по обычному графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика # Пенсии

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