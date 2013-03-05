Новости Беларуси. Пенсии за 8 марта в Беларуси будут выплачены досрочно. Уже сегодня можно обращаться в отделения почтовой связи Минска и сельские Брестской области.

Завтра выплаты будут производить городские отделения Брестского региона, сельские - на Гродненщине, все почты Витебской, Минской и Могилевской областей.

7 марта пенсионеров ждут в Гомельской области и городских ОПС Гродненской.

На праздник двери откроют только дежурные отделения почтовой связи. В субботу 9 марта почта будет работать по обычному графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.