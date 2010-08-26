Что делать, если майка после стирки изменила цвет?

Ирина Сушкевич купила в магазине майку для мужа, однако после непродолжительной носки она изменила цвет.

Ирина Сушкевич:

Я приобрела майку для своего супруга, но после непродолжительной носки цвет майки изменился.

Темно-коричневый цвет майки приобрел рыжеватый оттенок. Так может изделие просто выгорело на солнце, тем более что лето текущего года выдалось особенно жарким? У продавцов на этот счет свое мнение.

Ирина Сушкевич:

Продавец нам ответил, что мы неправильно постирали майку, что это наша вина и что они не несут теперь ответственности. Когда я попросила вернуть мне уплаченные за майку деньги, они мне отказали.

Специалист по товароведческим исследованиям установил причину, по которой майка изменила цвет.

Ирина Хацкевич, специалист по товароведческим исследованиям:

При окрашивании волокон производитель использовал краситель, нестойкий к воздействию пота и солнечных лучей. Этот краситель не должен использоваться для окрашивания волокон, из которых изготовливается летний ассортимент.



Итак, на независимой экспертизе мы выяснили, что ответственность за испорченный товар несет все же производитель. Майка потеряла цвет из-за неверно подобранного красителя.

Ирина Хацкевич, специалист по товароведческим исследованиям:

Данное изменение оттенка не является следствием стирки с нарушением символов по уходу, это не является следствием ненадлежащего ухода за изделием, например глажения с повышением температурного режима.

Теперь у Ирины есть заключение эксперта, и продавцам придется заменить майку или вернуть деньги.

Алексей Коноплицкий, юрист:

В соответствии с законом «О защите прав потребителей», если эксперт обнаружил в товаре производственный дефект, потребитель имеет право обратиться к продавцу с заявлением о возврате денежных средств за товар, а также за экспертизу.

Если вы купили одежду и после непродолжительной носки ее цвет изменился, не торопитесь выбрасывать изделие. Не верьте продавцам, которые обвиняют вас в неправильной эксплуатации товара.

Кстати, британские социологи выяснили, что женщины тратят на шопинг почти 3 года своей жизни. При этом больше всего времени у них уходит на покупку одежды.

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