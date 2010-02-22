Что делать, если соседи регулярно шумят в своей квартире?

Многодетная семья проживает в этой квартире 7 лет. Старший сын Антон учится в музыкальной школе — играет на трубе уже два года. Каждое занятие стало настоящей пыткой — как для соседей, так и для мальчика.

Светлана Догиль:

Он занимается не так часто - три раза в неделю не больше 20 минут. Причем никогда позже 19 часов он не занимается. Каждый раз, когда сын берется за трубу, сосед сверху начинает стучать по батарее, потом начинает играть громкая музыка.

Мы имеем право до 22 вечера в своей квартире делать то, что считаем нужным. Когда мы привели этот довод, наш сосед ответил: «Ах так? Когда уедет жена в деревню, я вам устрою жизнь!» Потом я вызвала участкового милиционера.

В такой ситуации лучше решить вопрос мирно: согласовать время занятий с «особо нервными» жильцами. Хотя всем угодить, конечно, не возможно.

К сожалению, съемочной группе СТВ услышать жалобы соседа не удалось: в квартире № 60 нам не открыли дверь.

Светлана Догиль:

Мы обменялись телефонами, договорились: если будем мешать, чтобы он звонил. Вчера он уже угрожал.

Просим помочь разобраться в этой ситуации. Я — женщина неконфликтная, и хотелось бы по-хорошему с ним разобраться. Но раз начались уже угрозы, хочется искать помощи у нашего государства.

Юрий Воропай, юрист ОО«Минское общество потребителей»:

В приказе Министерства жилищного-коммунального хозяйства Республики Беларусь № 177 от 7 декабря 1999 г. указывается следующее: с 7 до 23 часов можно пользоваться телевизорами, приемниками, иными громкоговорящими и звуковыми предметами, однако уровень шума не должен превышать допустимых норм и не должен нарушать спокойствия жильцов.

В данном случае пользоваться музыкальным инструментом можно. Однако если возникает спорный вопрос: допустим или не допустим уровень шума, то он разрешается местным Центром гигиены и эпидемиологии, у которого есть специальное оборудование по замеру уровня шума.

Юрий Воропай, юрист ОО«Минское общество потребителей»:

Если в заключении будет указано, что уровень шума от трубы выше предельно-допустимых норм, то жильцы квартиры будут предупреждены об их снижении и пользовании своими приборами с некоторыми понижающими факторами.

Итак, недовольная сторона может обратиться с письменным заявлением либо в ЖЭС, который привлечет специалистов Центра гигиены и эпидемиологии, либо непосредственно в сам Центр гигиены и эпидемиологии.

Юрий Воропай, юрист ОО«Минское общество потребителей»:

Если будет неоднократно доказано, что уровень шума в квартире недопустим, неоднократно присылалось жильцам письменное предупреждение, приходили на беседы сотрудники органов внутренних дел, налагается штраф за нарушение спокойствия граждан.

Если будет установлено, что уровень шума от музыкального инструмента, на котором играет сын Светланы, не превышает норму, Антон сможет без проблем заниматься дома. А вот для соседа, если не прекратит угрожать многодетной матери, музыка может звучать уже камерная.

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